Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine 56 kuruş, motorine 69 kuruş zam geliyor - Son Dakika
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Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine 56 kuruş, motorine 69 kuruş zam geliyor

05.09.2022 09:12

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde ise 69 kuruş zam bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR

Önceki gün benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde 2 lira 41 kuruş indirim yapıldı ve indirimli fiyatlar pompa fiyatlarına yansıtıldı. Bu indirimin ardındansa bir zam haberi geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde ise 69 kuruş zam bekleniyor.

BENZİNİN LİTRE FİYATI 19 LİRA 22 KURUŞA YÜKSELECEK

Zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 22 kuruşa, motorinin ise 25 lira 16 kuruşa yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Ekonomi Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine 56 kuruş, motorine 69 kuruş zam geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine 56 kuruş, motorine 69 kuruş zam geliyor - Son Dakika
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