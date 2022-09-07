Motorine bu gece yarısından itibaren 1 lira 14 kuruş indirim gelecek - Son Dakika
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Motorine bu gece yarısından itibaren 1 lira 14 kuruş indirim gelecek

07.09.2022 09:10

Benzin ve motorin fiyatlarında indirim ve zam haberleri değişkenlik gösterirken bugün pompaya yansıyan 77 kuruşluk motorin zammının ardından araç sahiplerini sevindirecek bir haber geldi. 8 Eylül Perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 14 kuruşluk indirim geliyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BUGÜNKÜ ZAMMIN ARDINDAN BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR

Motorinde bugün pompaya yansıyan 77 kuruşluk zammın ardından keyif veren bir gelişme yaşandı. 8 Eylül Perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 14 kuruşluk indirim gerçekleşecek.

LİTRE FİYATI 24 LİRA 80 KURUŞA DÜŞECEK

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24 lira 80 kuruşa düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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SON DAKİKA: Motorine bu gece yarısından itibaren 1 lira 14 kuruş indirim gelecek - Son Dakika
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