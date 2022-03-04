Rusya, yaptırımlara karşı yeni yöntem buldu! Çin planını devreye soktu - Son Dakika
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Rusya, yaptırımlara karşı yeni yöntem buldu! Çin planını devreye soktu

04.03.2022 17:54

Batı ülkeleri Rusya'ya karşı yaptırımlarını devreye soktu. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya Merkez Bankası ile birlikte 7 büyük Rus bankasını uluslararası para transfer sisteminden (SWIFT) çıkarması, Rusya'yı ekonomik olarak etkiledi. Bu yaptırımlara karşı 300 Rus şirketi, Moskova'daki Çin bankalarından hesap açmaya başladı. Rus şirketler, ambargoyu Çin bankaları üzerinden delmeye başladı.

Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın 9'uncu gününde Rusya'ya yaptırımlar uygulanmaya devam ediyor. Uluslararası yaptırımlarla ekonomik anlamda oldukça etkilenen Rusya, yeni iş birlikçi bulma arayışına girdi.

RUS ŞİRKETLER, ÇİN BANKALARINDA HESAP AÇIYOR

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya Merkez Bankası ile birlikte 7 büyük Rus bankasını uluslararası para transfer sisteminden (SWIFT) çıkarması, Rusya ile Çin arasında ekonomik iş birliği doğurdu. Çin bankalarında hesap açmaya çalışan Rus menşeili çok sayıda şirket, ambargoyu bu yolla delmeye başladı.

300 KADAR ŞİRKET, ÇİN BANKALARINA BAŞVURDU

Çin'e ait kamu bankasının Moskova'daki bir şubesinde çalışan kaynaklar, banka faaliyetlerini doğruladı. Yakın zamanda 200-300 şirketin kendileriyle yeni hesap açmak için iletişime geçtiğini bildiren kaynaklar, basına konuşma yetkisi olmadığı için adını açıklayamadığını iletti.

ÇİN YUANI İLE ÖDEME PLANI

Çin bankalarında hesap açmaya çalışan yüzlerce Rus şirketinin Çin yuanı ile ödeme taleplerinin artması bekleniyor.

Moskova'da faaliyet gösteren Çin bankaları şu şekilde:

  • Industrial & Commercial Bank of China
  • Agricultural Bank of China
  • Bank of China
  • China Construction Bank
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Son Dakika Ekonomi Rusya, yaptırımlara karşı yeni yöntem buldu! Çin planını devreye soktu - Son Dakika


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