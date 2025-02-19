Rusya Yaptırımlarında 2025 Beklentisi

Ekonomi

Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği (RSPP) Başkanı Aleksandr Şohin, ABD'nin Rusya karşıtı yaptırımları hafifletme ihtimaline rağmen Avrupa'nın baskıyı sürdüreceğini belirterek, "Bu nedenle 2025'te yaptırım baskısının belirgin bir şekilde hafifletilmesini beklemek için hiçbir neden bulunmuyor." dedi.

Şohin, başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Rus şirketlerinin yaptırım baskısıyla mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Batılı ülkelerin 2014'ten bu yana yeni teknolojiler konusunda Rus şirketlerine kısıtlamalar uyguladığına işaret eden Şohin, "Rusya'da bu baskıyı en çok hisseden sektörlerin başında akaryakıt ve enerji geliyor." ifadesini kullandı.

Rus şirketlerin yeni pazarlara girerken de zorluklar yaşadığını anlatan Şohin, "Sadece enerji sektöründe değil aynı zamanda nakliye, lojistik ve ödemeler konusundaki zorluklar ve sorunlar da devam ediyor." dedi.

Şohin, Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesine ilişkin öngörüsünü de paylaşarak, "ABD'liler hafifletebilir ancak Avrupalılar baskıyı artırabilir. Bu nedenle 2025'te yaptırım baskısının belirgin bir şekilde hafifletilmesini beklemek için hiçbir neden bulunmuyor." diye konuştu.

Batılı ülkeler Ukrayna savaşının ardından Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımlar uygulamaya başlarken, yakın zamanda başlayan Rusya-ABD görüşmeleri nedeniyle Rus piyasaları ve Rus rublesinde değer kazançları yaşandı.