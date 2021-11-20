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Rüzgar enerjisi fikir maratonu etkinliği "BEST for Wind" İzmir'de başladı - Son Dakika

Rüzgar enerjisi fikir maratonu etkinliği "BEST for Wind" İzmir'de başladı

20.11.2021 15:50
Rüzgar enerjisi fikir maratonu etkinliği "BEST for Wind" İzmir'de başladı

İzmir'de 2012'den bu yana rüzgar türbinleri için kanat üretimi yapan TPI Composites Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Finans Direktörü Özgür Soysal, elektrik enerjisi üretmenin en ucuz yolunun rüzgar endüstrisinden geçtiğini belirterek, "Ekonomik olarak rüzgar türbinlerinden...

İzmir'de 2012'den bu yana rüzgar türbinleri için kanat üretimi yapan TPI Composites Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Finans Direktörü Özgür Soysal, elektrik enerjisi üretmenin en ucuz yolunun rüzgar endüstrisinden geçtiğini belirterek, "Ekonomik olarak rüzgar türbinlerinden elektrik üretmek fosil yakıtlara kıyasla artık makul noktada." dedi.

Soysal, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ev sahipliğinde BEST for Wind adı altında düzenlenen rüzgar enerjisi fikir maratonu (ideathon) etkinliğinde yaptığı konuşmada, rüzgar enerjisi endüstrisinin oldukça büyük ve emek yoğun bir sektör olduğunu söyledi.

Türbin kanatlarının yıldan yıla büyüdüğüne işaret eden Soysal, ürettikleri kanatların büyüklüğünün 58 ile 80 metre arasında değiştiğini, en küçüğünün 10 ton, en büyüğünün ise 23 ton ağırlığında olduğunu söyledi.

Soysal, Türkiye'de ürettikleri ürünleri dünyanın her yerine gönderdiklerini ifade ederek, "Bugüne kadar 28 farklı ülkeye ihracat yaptık. TPI, Türkiye'ye geldiğinde 375 kişilik bir ekipken 2020 yılına geldiğimizde 4 bin kişilik bir ekip olarak çalışıyoruz. 2021 yılında 890 tane set üretmiş durumdayız. Bu, gelecek için çok önemli bir gösterge. Sektörde büyüme bitmedi. Önümüzde daha kat kat büyümeye yönelik ibareler var." dedi.

Şu anda elektrik enerjisi üretmenin en ucuz yolunun rüzgar endüstrisinden geçtiğini dile getiren Soysal, "Bunun böyle olmasının nedeni de kanat boylarının yıllar içinde büyümesi. Kanat boyları büyüdükçe de her bir türbinden üretilen enerji miktarı daha verimli hale geliyor. Ekonomik olarak rüzgar türbinlerinden elektrik üretmek fosil yakıtlara kıyasla artık makul noktada." diye konuştu.

Ateş Wind Power Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Güldoğan da genelde 'var'ların olduğu bir sektörde faaliyet gösterdiklerini belirterek, "(Rüzgar sektöründe) Müşterimiz var. Bu işin dünyada geleceği var. Siparişlerimiz var. Bu işe gönül vermiş insanlar var. Dolayısıyla varların çok olduğu, yokların az olduğu bir alan." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörde insan kaynağına da ihtiyaç olduğuna işaret eden Güldoğan, "Yeni güç kuracağımız zaman en ucuz enerji kaynağı rüzgar. Yakında bunu güneşin geçmesi bekleniyor ancak bunun en ucuz olması çok büyük bir zorluk ve sorumluluk yüklüyor çünkü maliyet baskısı sürekli her yaptığımız işi daha verimli ve daha hızlı yapmamızı gerektiriyor. Bu rekabet dünyası içinde psikolojisine, dayanıklılığına ve ekip çalışmasına inanan herkese ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Deniz üstü kurulumları 4 kat artacak

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Başkanı Alper Kalaycı ise geçen yıl dünya üzerinde toplam 93 bin megavatlık santralin devreye alındığını belirterek, gelecek 5 sene yaklaşık 88 gigavatlık bir karasal rüzgar kurulumu beklendiğini söyledi.

Deniz üstü kurulumlarında da ciddi bir artış öngördüklerini ifade eden Kalaycı, "6 bin megavat seviyesindeki deniz üstü kurulumu, 24 bin megavat seviyesine çıkacak. Yani, karasal kesimdeki mevcut kurulu güç seviyesini koruyacağız ama deniz üstünde pazar payı minimum dörde katlanacak. Şu an toplam kurulu güçte yüzde 6 olan deniz üstünün payı yüzde 20'ye çıkacak. O nedenle bizim ülke olarak bu gelişime ayak uyduracak şekilde hazırlık yapmamız gerekiyor." dedi.

Kalaycı, katma değer konusunda da Türkiye'de üretilen tüm ürünlerin ihracattaki kilogram fiyatının 1,01 dolar olduğuna işaret ederek, "Bir rüzgar türbini kanadı ürettiğimiz zaman kilogram fiyatında 8 veya 9, duruma göre 10 dolarlardan konuşuyoruz. Bir güneş paneli ürettiğimiz zaman yine aynı seviyelerde oluyor. İnventör ürettiğimiz zaman vasfa göre değişmekle beraber kilogram fiyatında 30 ila 40 dolardan konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Birimi Başkanı Murat Çelik de İzmir'in temiz enerji ve temiz teknolojiler konusunda uzmanlaşmış, sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya ürün, bilgi, hizmet ihraç eden, bununla hem kendi ekonomik kalkınmasını sağlarken hem de iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayan bir şehir olması vizyonuyla hareket ettiklerini söyledi.

Bu noktada rüzgar enerjisinde güzel bir noktaya geldiklerini vurgulayan Çelik, "Bugünkü katılımcılarımızdan ve firmalarımızdan gördüğümüz üzere amacımıza ulaşıyoruz. Temiz enerji sektöründe çok hızlı giden bir trenin ön vagonlarında olduğumuzu düşünüyoruz. Bu vizyonumuzun bir parçası olarak bu etkinliği düzenliyoruz." diye konuştu.

Teknopark İzmir Genel Müdürü Metin Tanoğlu da ideathon etkinliğine Türkiye'nin farklı illerinden 17 ekip ve 67 katılımcının yer aldığını söyledi.

Etkinliğin Teknopark İzmir, İYTE, İZKA, ENSİA ve BEST for Energy projesiyle birlikte gerçekleştirildiğini belirten Tanoğlu, birlikte çalıştıkları tüm kuruluş ve kişilere teşekkürlerini sundu.

Etkinlikte, ASELSAN Kıdemli İş Geliştirme ve Programlar Yöneticisi Cem Balkan, Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Durak ve XGEN şirketi Kurucu Ortağı İskender Kökey de sunum yaptı.

Orta Doğu, Finans, Afrika, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rüzgar enerjisi fikir maratonu etkinliği 'BEST for Wind' İzmir'de başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Rüzgar enerjisi fikir maratonu etkinliği "BEST for Wind" İzmir'de başladı - Son Dakika
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