Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor

Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor
24.06.2025 10:08
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İsrail-İran savaşı nedeniyle 10 günde çok sert yükselen petrol fiyatları, dün akşamdan itibaren sert düşüşe geçti. Ateşkes duyurusuyla birlikte fiyatlar, savaş öncesi 67-68 seviyelere döndü. Petroldeki hızlı geri çekilmenin akaryakıta indirim olarak yansıyacağı ifade ediliyor.

ABD ve İsrail'in İran'a dönük saldırılarıyla birlikte sert yükselen petrol fiyatları geri çekildi.

Geçen ay 60 doların altı seviyeleri gören ve 12 Haziran'da 69 dolar seviyesinde olan ancak 13 Haziran sabahı başlayan savaşla birlikte 79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, dün İran'ın Katar'daki ABD üssüne sınırlı saldırısının ardından düşüşe geçti. Dün gece gerilimin azalacağı beklentisiyle 78 dolardan 70 dolara doğru sert düşüş yaşayan petrol fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile İran'ın ateşkes anlaşması yaptığını duyurmasıyla bu sabah 67 dolara kadar geriledi.

AKARYAKITA İNDİRİM BEKLENİYOR

Petrol fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olması durumunda önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

ZAM YAĞMURU YAŞANMIŞTI

Motorin ve benzin fiyatlarına son iki haftada üst üste zamlar gelmişti. Motorinin litre fiyatı, savaş öncesinde İstanbul'da yaklaşık 46,27 TL iken, 10 günde üst üste gelen zamlarla 54,71 TL'ye kadar yükselmişti. 10 günlük zam oranı yüzde 18'i aşmıştı. Motorin fiyatına dün gece ise 1 lira 66 kuruş indirim geldi.

Benzin fiyatı ise 10 günde yaklaşık yüzde 10'luk artışla 46,96'dan 51,49 TL'ye kadar yükseldi. Petrol fiyatlarında dün geceden bu yana yaşanan düşüşün kalıcı olması durumunda, akaryakıtta önümüzdeki günlerde indirimler yaşanacak.

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, İsrail, Enerji, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Sefa Satir:
    savaş öncesine dönmesi lazım şu an ozaman. ama bizim ülkemizde yapılan zam kepçeyle yapılırsa kaşıkla geri alınır. 68 1 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    gına geldi artık hep aynı numara 1 indir bir hafta sonra 5 bindir 45 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    mazot 46 idi geri yerine gelmeli 35 0 Yanıtla
  • 124212421:
    düşmez beklemeyin 25 0 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    2 veya 3 gün zamlı alında sonra bir miktar düşürürler 18 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor - Son Dakika
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