Sabiha Gökçen Havalimanı 2025 Hedefleri - Son Dakika
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Ekonomi

Sabiha Gökçen Havalimanı 2025 Hedefleri

Sabiha Gökçen Havalimanı 2025 Hedefleri

İSG, 2025'te yolcu sayısını 43,2 milyona çıkararak yeni destinasyonlarla büyümeyi planlıyor.

08.02.2025 11:49
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın (İSG) işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) Yönetici Direktörü Dato İzani, "2025'te özellikle Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'daki yeni destinasyonlara odaklanmayı planlıyoruz." dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı, 2024 yılında yolcu sayısında önemli artış kaydederken, 2025'te bu büyümeyi sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Dato İzani, İSG'nin uluslararası alandaki rekabet gücünü artırmak için yeni destinasyonlara odaklandığını söyleyerek, yurt dışı uçuş hatlarının artırılmasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uluslararası alandaki rekabet gücünü önemli ölçüde yükselttiğini anlattı.

Küresel bağlantıları çoğaltarak yolcuların seyahat deneyimini geliştirmeyi ve operasyonel verimliliği artırmayı hedeflediklerini vurgulayan İzani, İSG'nin küresel havacılık merkezi olarak konumunu da güçlendireceğine inandıklarını aktardı.

İzani, "2025'te özellikle Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'daki yeni destinasyonlara odaklanmayı planlıyoruz. Bu yeni hatlar, İSG'nin ulaşılabilirliğini artıracak ve yolcularımıza daha fazla seçenek sunarak seyahat taleplerini karşılayacaktır. Yeni hatlar, havalimanımızın küresel uçuş ağını güçlendirecek, bu da doğal olarak yolcu sayısındaki artışı destekleyecek. Ek olarak her yeni destinasyonla artan uçuş sıklığı, yolcu kapasitesinin artırılmasına olanak tanıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Genişleyen küresel uçuş ağı yolculara daha fazla destinasyon seçeneği sunarken, havalimanını uluslararası transferler için daha cazip hale getirdiğine işaret eden İzani, şöyle devam etti:

"Bu genişleme, havalimanımızın Türkiye'nin ötesinde bölgesel havacılık pazarında stratejik merkez olma hedefini de desteklemektedir. Özellikle Asya, Avrupa ve Orta Doğu gibi önemli pazarlarla doğrudan bağlantıların sağlanması yolcu trafiğini artırırken, uluslararası alandaki konumumuzu daha da güçlendirecektir. Bu süreç yalnızca İSG'nin rekabet gücünü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda yerel ekonomi üzerinde olumlu etkiler yaratarak ticaret ve turizmin gelişimine de önemli katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

"2025'te hedefimiz, büyümeyi sürdürülebilir kılarak 43,2 milyon yolcuya ulaşmak"

İzani, 2024'ün İSG için önemli büyüme yılı olduğunu ve taşınan yolcu sayısında önceki yıllara kıyasla kayda değer artış yaşandığını söyledi.

Bu başarının artan yolcu talepleri ve hizmet kalitesindeki iyileşmelerle elde edildiğine dikkati çeken İzani, şöyle konuştu:

"2025'te hedefimiz, büyümeyi sürdürülebilir kılarak 43,2 milyon yolcuya ulaşmak ve uluslararası pazar payımızı artırmak. Bu doğrultuda uçuş ağımızı genişletmek, yeni destinasyonlar eklemek, dijital altyapıyı güçlendirmek ve yolcu deneyimini iyileştirmek gibi stratejiler uygulayacağız. Aynı zamanda operasyonel verimliliği geliştirecek düzenlemelerle yolcularımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz."

İzani, 2024'ün hem İSG hem de Türk havacılığı için tarihi yıl olduğuna değinerek, elde ettikleri yolcu sayısının kendileri için önemli kilometre taşı olduğunun altını çizdi.

Bu rekorun hem sektörel büyümenin hem de yolcu memnuniyetinin bir yansıması olduğuna dikkati çeken İzani, İSG için 2025 yılı hedeflerinin bu başarıyı daha da ileriye taşıyacak şekilde belirlendiğini vurguladı.

Başarıyı sürdürebilmek için üç temel strateji üzerinde yoğunlaşacaklarını söyleyen İzani, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öncelikle dijitalleşme ve teknoloji entegrasyonunu artırarak operasyonel verimliliği yükselteceğiz. Yolcu memnuniyetini önceliklendiren terminal içi ve dışı yeniliklerle özellikle T1 terminalinin devreye girmesiyle artan kapasite sayesinde daha geniş ve konforlu alan sunacağız. Ticari alanların yeniden konumlandırılmasıyla yolcu deneyimini daha da iyileştireceğiz. Ayrıca uçuş ağımızı genişleterek yeni pazarlar açmayı ve mevcut pazarlarda daha güçlü varlık oluşturmayı hedefliyoruz. Mevcut hava yollarıyla işbirliklerimizi güçlendirirken, potansiyel hava yollarıyla işbirliği fırsatlarını artırmak için düzenli iletişim ve pazarlama faaliyetlerine devam edeceğiz. Bu stratejiler, yolcu sayısını artırmak ve 2025 hedeflerimize ulaşmak için temel adımlarımız olacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sabiha Gökçen Havalimanı 2025 Hedefleri - Son Dakika

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