Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO'su: 35 milyon euro yatırımla 24 tane projeyi hayata geçirdik - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO'su: 35 milyon euro yatırımla 24 tane projeyi hayata geçirdik

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO\'su: 35 milyon euro yatırımla 24 tane projeyi hayata geçirdik

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO'su Alp Er Tunga Ersoy, havalimanının gelişimini ve geleceğe yönelik hedeflerini açıkladı. Toplamda 24 projenin devam ettiğini belirten Ersoy, yolcuların daha rahat ve hızlı geçişini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

06.08.2024 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO'su Ersoy, "35 milyon euro yatırımla 24 tane projeyi hayata geçirdik" dedi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle buluşan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO'su Alp Er Tunga Ersoy, havalimanının yapım aşamasından günümüze uzanan gelişimini ve geleceğe yönelik hedefleri aktardı.

Türkiye'nin ikinci Avrupa'nın dokuzuncu en yoğun havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın yeni CEO'su Alp Er Tunga Ersoy oldu. Basın mensuplarına ağırlayan Ersoy, havacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın mevcut çalışmalarını ve ileriye dönük hedeflerini aktaran Ersoy, "Toplamda 24 proje aynı anda devam ediyor. Amacımız burada yolcunun en kısa zamanda uçuşunu sağlamak" dedi.

"Hava trafiğinde bir rahatlık olacak"

Yürütülen çalışmalara ilişkin konuşan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO'su Alp Er Tunga Ersoy, "35 milyon Euro yatırımla 24 tane projeyi hayata geçirdik. Amacımız girişten başlayarak uçağa kadar yolcuların sorunsuz bir şekilde geçişini sağlamak. Bu kapsamda hem metro girişinden hem de ana girişlerdeki X- Ray sayısını arttırdık ve alanları büyüttük. Hem gelende hem giden de pasaport sayısını arttırdık. Bu sayede yolcularımızın geçişleri rahatladı. Bazı ticari alanları da kaldırarak yolcu geçişlerini rahatlatacağız. Bizim ön nokta dediğimiz yolcunun fazla kullanmadığı yerleri kullanıma katıp, buraları yeniden dizayn edip hem bekleme alanlarını genişletmek istiyoruz hem de yolcunun yürüdüğü alanı genişletmeyi planlıyoruz. Tuvaletlerde şikayet vardı. Yenilemeye başladık 5 tanesi bitti, 4 tanesini bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Toplamda 24 proje aynı anda devam ediyor. Otoparkımızın kapasitesini yükseltiyoruz. 5 bin 300 kapasiteli otoparka bin 100 araçlık daha yer yapıyoruz. İkinci pist devreye girdi. Hava trafiğinde bir rahatlık olacak. Biz de terminaldeki bu rahatlamayı sağlayınca yolcularımızın buralardan geçişi daha hızlı daha efektif ve konforlu olacak" dedi.

"Biz İstanbul'un yükünü kaldırıyoruz"

Sözlerine devam eden Ersoy, "Geçen sene iç ve dış hatlar olmak üzere toplamda 37.1 milyon yolcu ağırladık. Bu yıl yüzde 18'lik bir artış var. Avrupa'da kendi kategorimizde en yüksek yolcu artışı gösteren ikinci havalimanıyız. Burada entegre bir sistem var. Burada hava yolu şirketleri, yer hizmetleri, kule hep beraber çalışıyoruz. Amacımız burada yolcunun en kısa zamanda uçuşunu sağlamak. Tabii başka etkenler de var. Avrupa hava sahasının, olimpiyatlar gibi nedenlerle fazla kullanılması gecikmelere neden olabiliyor ancak hava yollarımız önlemlerini aldılar. Bir ay öncesine göre bakarsanız şu an durum çok daha iyi. Avrupa'da bile Temmuz ayındaki en yüksek zamanında kalkış oranı yüzde 56 civarında. Bugün hava yollarımız bu rakamı yüzde 80'lere çıkarttılar. Biz İstanbul'un yükünü kaldırıyoruz. Geçen yıl 20.2 milyon turist yolcu geldi. 16 milyon da yaşayan var. Böyle bir metropolde 2 havalimanı olarak bir yükü kaldırıyoruz. İlerleyen dönemlerde iş birliği de yapabiliriz. Özellikle müşteri memnuniyeti konusunda" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sabiha Gökçen, Sabiha Gökçen, Alp Er Tunga, Alp Er Tunga, istanbul, istanbul, CEO, CEO, Havacılık, Havacılık, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO'su: 35 milyon euro yatırımla 24 tane projeyi hayata geçirdik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 02:11:33. #1.12#
SON DAKİKA: Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO'su: 35 milyon euro yatırımla 24 tane projeyi hayata geçirdik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement