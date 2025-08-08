Sağlık-Sen, Bakan Memişoğlu ile Toplu Sözleşme Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
Ekonomi

Sağlık-Sen, Bakan Memişoğlu ile Toplu Sözleşme Görüşmesi Yaptı

08.08.2025 09:48
Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, Sağlık Bakanı Memişoğlu'na 8. Dönem Toplu Sözleşme taleplerini iletti.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan 8. Dönem Toplu Sözleşme teklifleriyle ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Genel Başkan Doğan, toplu sözleşme sürecinde gelinen nokta ve taleplerle ilgili detaylı bilgi verdi.

Sağlık-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci devam ederken önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti.

Bakanlıkta gerçekleşen ziyarette, Sağlık-Sen'in 8. Dönem Toplu Sözleşme teklifleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Genel Başkan Doğan, Kamu İşveren Heyeti ile tasnif edilen maddelerle ilgili Bakan Memişoğlu'na detaylı bilgi verdi.

Sağlık-Sen tarafından teklif edilen maddeleri inceleyen Bakan Memişoğlu, toplu sözleşme masasında her türlü desteği vereceklerini bildirdi.

Promosyon konusu gündeme getirildi

Sağlık Bakanlığı'nda yaklaşan promosyon ihalelerinin yenilenme sürecini de görüşmede gündeme getiren Doğan, sahanın beklentileri doğrultusunda bu sürecin günümüz ekonomik koşullarına uygun şekilde tamamlanması gerektiğini dile getirdi.

18 bin personel alımı için bakanlık çalışmayı sürdürüyor

Görüşmede gündeme gelen bir diğer önemli konu da Eylül ayında yapılması planlanan 18 bin sağlık personeli istihdamı oldu. Genel Başkan Doğan, alım sürecinin bir an önce başlatılması gerektiğini ifade etti. Bakan Memişoğlu da bunun üzerine gerekli çalışmayı sürdürdüklerini ve yakın zamanda ilan edeceklerini söyledi.

Muayene önceliği konusunda çalışma yapılacak

Ziyarette mazeret tayinleriyle ilgili sorunlar da Bakan Memişoğlu ile paylaşıldı. Doğan konuyla ilgili Aile Yılı'nda mazeret atamalarını sınırlandıran uygulamaların ortadan kaldırılması için gerekli adımların atılması ve bu tayinlerin kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı. Kısa süreli refakat izinlerinde yaşanan sorunları da toplantıda gündeme getiren Doğan, sağlık profesyonellerine muayene önceliği verilmesi talebini de bir kez daha Bakan Memişoğlu'na iletti. Bakan Memişoğlu, konuyla ilgili çalışma yaparak, sahaya yazı yazacaklarını ifade etti.

Aile hekimliğindeki ücret kesintilerinin iadesi yakın zamanda yapılacak

Öte yandan, görüşmede, aile hekimliğine 6 ayda bir yapılmayan müracaatlar nedeniyle gerçekleştirilen ücret kesintilerinden kaynaklı yaşanan mağduriyetler de dile getirildi. Doğan, bu ücret kesintilerinin geri iadesinin bir an önce yapılmasını istedi.

Bunun üzerine Bakan Memişoğlu, konuyla ilgili Maliye Bakanlığı'nın çalışma yaptığını ve durumu takip ettiklerini söyleyerek, ücret iadelerinin en yakın zamanda yapılacağını kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Faruk Doğan, Politika, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

