Sakarya'da Yılın İlk Çeyreğinde Üretilen Araçların Yüzde 64,7'si İhraç Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Sakarya'da Yılın İlk Çeyreğinde Üretilen Araçların Yüzde 64,7'si İhraç Edildi

Sakarya\'da Yılın İlk Çeyreğinde Üretilen Araçların Yüzde 64,7\'si İhraç Edildi

Sakarya'da yılın ilk çeyreğinde üretilen 66 bin 129 aracın yüzde 64,7'sine denk gelen 42 bin 845'i ihraç edildi. Sakarya, ocak-mart döneminde 129 ülke ve 9 serbest bölgeye 1 milyar 336 milyon 256 bin dolarlık ihracata imza attı. Sakarya'dan sektörel bazda en çok dış satış, yüzde 86,1 ile otomotiv alanında gerçekleşti.

29.04.2024 11:56
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Sakarya'da yılın ilk çeyreğinde üretilen 66 bin 129 aracın yüzde 64,7'sine denk gelen 42 bin 845'i ihraç edildi.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından dış satımda 7'nci sırada yer alan Sakarya, ocak-mart döneminde 129 ülke ve 9 serbest bölgeye 1 milyar 336 milyon 256 bin dolarlık ihracata imza attı.

Sakarya'dan sektörel bazda en çok dış satış, yüzde 86,1 ile otomotiv alanında gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de ilk 3 ayda üretilen 390 bin 925 taşıtın 261 bin 73'ü ihraç edildi.

Söz konusu ihracat pastasında yüzde 16,4 paya sahip olan Sakarya'dan, yılın ilk çeyreğinde üretilen 66 bin 129 aracın yüzde 64,7'sine denk gelen 42 bin 845'i yurt dışına satıldı.

Üretilen her 10 araçtan 6'sının yurt dışına satıldığı "otomotiv kenti"nde, bu satışlarla ülke ekonomisine 1 milyar 151 milyon 226 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Toyota üretim ve ihracatta lider konumda

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilere ev sahipliği yapan Sakarya'da, yılın ilk üç ayında 51 bin 700 otomobil, 572 midibüs, 457 otobüs, 221 küçük kamyon ve 13 bin 179 traktörden oluşan 66 bin 129 araç üretildi. Böylece kentte günde 726 araç banttan indirildi.

Kentteki firmalar arasında yılın ilk 3 ayında üretim ve ihracatta Toyota liderliğini sürdürürken TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü oldu.

Toyota, bu dönemde Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında 51 bin 700 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modeli üretirken bunun 37 bin 927'sini yurt dışına sattı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden Otokar, aynı dönemde otobüs, midibüs ve küçük kamyondan oluşan 1250 araç üretti. Geçen yıl ocak-mart döneminde 379 araç ihraç eden Otokar, bu yıl yüzde 20,5 artışla 458 aracı yurt dışına sattı.

TürkTraktör de aynı dönemde ürettiği 13 bin 179 traktörün 4 bin 460'ını ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör'ün yılın ilk çeyreğinde Sakarya'daki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

FirmaÜretimİhracat
Toyota51.70037.927
TürkTraktör13.1794.460
Otokar1.250458
Toplam66.12942.845

Kaynak: AA

İhracat, Sakarya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sakarya'da Yılın İlk Çeyreğinde Üretilen Araçların Yüzde 64,7'si İhraç Edildi - Son Dakika

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