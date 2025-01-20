Sakarya'dan İngiltere'ye HS2 için Çelik Gönderimi - Son Dakika
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Ekonomi

Sakarya'dan İngiltere'ye HS2 için Çelik Gönderimi

Sakarya\'dan İngiltere\'ye HS2 için Çelik Gönderimi

Sakarya'daki Mono Steel Fabrikası, İngiltere'nin HS2 projesi için çelik tedarik ediyor.

20.01.2025 13:01
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Avrupa'nın en büyük altyapı yatırımları arasında yer alan ve İngiltere'nin ikinci büyük hızlı tren hattı projesinde (High Speed 2-HS2) bazı çelik yapılar Sakarya'da faaliyet gösteren fabrikadan gönderiliyor.

İngiltere'de inşası devam eden ve Londra ile Midlands ve Kuzey İngiltere'deki büyük şehirler arasında yüksek hızlı bir demiryolu ağı oluşturmayı hedefleyen High Speed 2 (HS2) projesi, 230 kilometre uzunluğunda ve dört istasyona sahip olmasıyla beraber Londra'dan Birmingham'a kadar uzanması bekleniyor. Yaklaşık 2033 yılında tamamlanması beklenen Avrupa'nın en büyük altyapı yatırımları arasındaki proje Sakarya'nın Ferizli ve Söğütlü Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) bulunan Mono Steel Fabrikası'ndan aldığı bazı çelik yapılarla Türk imzası taşıyacak. Türkiye'nin yanı sıra 30 ülkeye ihracat sağlayan fabrika, İngiltere'nin ikinci büyük hızlı tren hattı projesinde yer almanın haklı gururunu yaşıyor.

"HS-2 için Avrupa standartlarında tonlarca çelik üretip ihracatını yapıyoruz"

Mono Steel Fabrikası'nda proje müdürü olarak görev yapan Melisa Erdoğan, "HS-2 İngiltere'de yer alan bir proje ve yapılma gayesi iki büyük şehir arasındaki trafiği azaltmak ve rahat bir yolculuk sağlamak. Proje alanında 300 farklı şantiye 30 binden fazla çalışan bulunmakta. Bizde Mono Steel olarak HS-2 için Avrupa standartlarında tonlarca çelik üretip ihracatını yapıyoruz. Böyle bir projede yer almak bizim için onur ve gurur kaynağı. HS-2 projesinde Mono Steel, yüksek kaliteli çelik tedariki, zamanında teslimat, sürdürülebilir çözümler, teknik destek ve güvenilir işbirliği ile projeye değer katan önemli bir çözüm ortağı olarak yer alıyor. Türkiye bulunduğu konum itibariyle ihracat hususunda önemli bir noktada yer alıyor. Mono Steel olarak zamanında teslimat, teknik uzmanlık ve maliyet etkin çözümler sunarak rekabetçi ve avantaj oluşturuyoruz. Ayrıca hem mühendislik hem de üretim alanındaki güçlü altyapımız, küresel standartları karşılamamızı ve hatta aşmamızı sağlıyor" dedi.

"Ülkemizin mühendislik ve üretim alanındaki başarısının bir göstergesidir"

Büyük bir projede yer almanın gururunu yaşadıklarını aktaran Erdoğan, "HS-2 projesinde Türk şirketinin tercih edilmesi ülkemizin mühendislik ve üretim alanındaki başarısının bir göstergesidir. Proje İngiltere'de olduğu için lojistik hususunda farklı alternatiflere sahip bu projede teslim süresine göre deniz, kara ve havayolu ile intermodel çalışmalarını yapma fırsatımız oldu. Böylesine büyük ve prestijli bir projede Türk firması olarak yer almak hem bizim hem de ülkemiz için gurur kaynağıdır. Bu Türk mühendisliğinin üretim kalitesinin ve iş dünyasındaki yetkinliğimizin uluslararası arenada kabul gördüğünü ve takdir edildiğini gösterir. Aynı zamanda bu başarı daha büyük hedefler içinde motive ediyor ve küresel ölçekte Türk şirketlilerinin gücünü temsil etme meselesini de beraberinde getiriyor" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sakarya'dan İngiltere'ye HS2 için Çelik Gönderimi - Son Dakika

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