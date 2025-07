Sakarya Gaz Sahası'ndan Enerji Atılımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'nda Türkiye bugün 4 milyon haneye yetecek kadar doğal gazı üretiyor hamdolsun. Önümüzdeki yıl bunu 2 katına çıkaracağız. 2028 hedefimiz bunu 4 katına çıkarmak." dedi.

Bir dizi program için Sakarya'ya gelen Bayraktar, Valilik Merkez Çalışma Ofisini de ziyaret etti. Bayraktar, burada Vali Rahmi Doğan ve ilgililerden kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret eden Bayraktar, ardından AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Sakarya'nın sanayisiyle, tarımıyla, üniversitesiyle, turizmiyle Türkiye'nin kalkınmasına destek verdiğini söyledi.

Kentin bundan sonrası için de ciddi potansiyeli olduğunu, proje, yatırımlar, talep ve önerileri yerinde görmek, dinlemek için kente geldiğini aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:

"Burada 3 bin megavatın üzerinde kurulu güç var. Sakarya, Türkiye'nin elektrik üretimine de önemli katkı sağlıyor. Dolayısıyla enerjimize enerji katan, Türkiye'nin kurulu gücünün yaklaşık yüzde 1,1'i Sakarya'da. Bu enerji arz güvenliğimiz açısından önemli. Türkiye enerjide bağımsızlık hedefiyle, şiarıyla yoluna devam ediyor. AK Parti iktidarlarının şu geçmiş 23 yılına baktığınızda göreceğiniz enerji alanındaki bütün politikalar, aslında her alandaki politikalarımız Türkiye'yi her anlamda bağımsız kılabilmek, her anlamda daha büyük, daha güçlü bir ekonomiye sahip bir ülke haline getirme hedefi doğrultusunda geliştirilmiş."

"Türkiye'yi enerjide 4 kat büyüttük"

Bayraktar, AK Parti'nin enerjide 30 bin megavattan 120 bin megavata büyüttüğü Türkiye'nin enerji talebi artan bir ülke olduğunu anlattı.

Ekonomide yaşadıkları en büyük sıkıntılardan birinin cari açık olduğunu, Türkiye'nin her yıl ürettiği dövizden daha fazlasını tükettiğini belirten Bayraktar, bunun da enerji ithalatıyla yapıldığı bilgisini paylaştı.

Bayraktar, bu sorunun iki çözümden birinin Sakarya'da olduğu gibi Türkiye sanayisinin katma değerli hale getirilmesi olduğunu aktararak, "İkinci olarak enerji ithalatını düşürmemiz lazım. Bunu daha az tüketerek yapabiliriz ama bu ekonomimiz, nüfusumuz büyürken, ihtiyaçlarımız artarken mümkün değil. Türkiye'de bizim 32 milyon araca yakıt bulmamız lazım, 42 milyon haneye elektrik getirmemiz lazım, 21,8 milyon eve doğal gaz götürmemiz lazım. Bu anlamda artan talebi dışarıdan ithal yoluyla karşılamak ekonomideki en önemli kırılganlıklarımızdan biri." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bayraktar, 2022'deki ithalat faturasının 96,5 milyar dolar gibi büyük bir rakam olduğunu anlatarak, dünyadaki fiyatların da gerilemesiyle 2024'te bu rakamları 70 milyar dolarlara düşürdüklerini ancak Türkiye'nin her yıl bu dövizi bulmak zorunda olduğunu kaydetti.

"Hem elektrikte hem doğal gazda çok önemli enerji desteği veriyoruz"

Bunun için Türkiye'nin mutlaka petrol ve doğal gazı varsa bulması, bulduğunda üretmesi ve bu alanda dışa bağımlılığını azaltması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, yerli, yenilenebilir kaynaklarını, güneşi, rüzgarı, hidrolik, jeotermal kaynaklarını kullanan bir Türkiye zorunluluğuna dikkati çekti.

Bayraktar, kesintisiz temiz enerji verecek, Türkiye'nin 70 yıllık rüyası Akkuyu Nükleer Santrali'ni devreye almaya gayret ettiklerine işaret ederek, "Bu da Cumhuriyet tarihinin en büyük dış yatırımı, dış sermayenin ülkeye geldiği bir proje. Dolayısıyla enerjisini verimli kullanan, yerli yenilenebilir kaynaklarını devreye almış, petrolünü, doğalgazını ülkesinde hem karada hem Mavi Vatan'da arayan, bulan, üreten bir Türkiye." dedi.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalara da değinen Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sakarya Gaz Sahası'nda Türkiye bugün 4 milyon haneye yetecek kadar doğal gazı üretiyor hamdolsun. Önümüzdeki yıl bunu 2 katına çıkaracağız. 2028 hedefimiz bunu 4 katına çıkarmak. Yani 16 milyon hane kendi doğal gazımızla ısınacak. Hanımefendiler evlerinde yemeklerini bu gazla pişirebilecek. Bunu yaptığımız zaman da Türkiye dışa bağımlılığını düşürecek, cari açığını azaltacak, hem siyasi anlamda, jeopolitik anlamda önemli bir kazanım olacak hem de iktisadi anlamda çok önemli kazanım sağlamış olacağız.

Tabii bunlar bizim makro ölçekte yapmayı hedeflediklerimiz. Günün sonunda bütün bunları ne için yapıyoruz? Sakarya'mızda, Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan vatandaşlarımıza, evlerinde, ticarethanelerinde, fabrikalarında kesintisiz, kaliteli ve ucuz enerjiyi sunabilmek için. Çünkü şöyle bir soru var; 'Tamam da bakanım Gabar'da bulduğun petrolden bize ne? Akaryakıt ucuzluyor mu?' Muhalefet diyor ki, 'Bunlar gaz buldular, ya seçim var ya fiyata zam gelecek.' Elbette ki nihai hedefimiz, bu kazanımları vatandaşımıza yansıtma. Bu anlamda da özellikle pandemi sürecinden başlayarak, bütün vatandaşlarımıza hem elektrikte hem doğal gazda çok önemli enerji desteği veriyoruz."

Bakan Bayraktar, 2025 yılında elektrik ve doğal gaz faturalarında 600 milyar lirayı aşan destekte bulunduklarını, desteklerin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması kapsamında daha dar gelirlileri, emeklileri, özellikle düşük maaş alan emeklileri daha çok önceliklerinden bir düzenlemeye geçileceğini sözlerine ekledi.

Parti il başkanlığındaki programın ardından Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) "STK ve İş Dünyası Temsilcileri Buluşması"na katılan Bayraktar, basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi.

Bayraktar'a programlarında, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve partililer eşlik etti.