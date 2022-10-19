512 çiftçiye 100 ton yerli buğday tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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512 çiftçiye 100 ton yerli buğday tohumu dağıtıldı

19.10.2022 16:38

Sakarya'da tarım arazilerinin etkin kullanılması amacıyla çiftçilere yüzde 50 hibeyle 100 ton yerli buğday tohumu dağıtıldı.

Sakarya'da tarım arazilerinin etkin kullanılması amacıyla çiftçilere yüzde 50 hibeyle 100 ton yerli buğday tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, buğday tarımında verim ve kalitenin artırılması amacıyla Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce Sakarya Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde geliştirilen yerli tohumlar, Pamukova, Taraklı, Kaynarca, Söğütlü ve Adapazarı ilçelerinde 5 bin dekar araziye ekilecek.

Adapazarı ilçesindeki Karadere Mahallesi'nde düzenlenen törende, 25 ton buğday bölge çiftçisine takdim edildi.

Törende konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, dünyanın artık gıda krizi yaşadığını, tarımın ve tarımsal alanların çok ön plana çıktığı dönemlerin yaşandığını belirtti.

Toprakları korumanın, değerlendirmenin, işlemenin ve en iyi şekilde üretim yapar hale getirmenin bu anlamda çok önemli olduğunu vurgulayan Kaldırım, "Her noktada toprak analizleri yapıldı. Çiftçilerimizle ve çiftçi örgütlerimizle yakın iş birliği halinde çalışılıyor." dedi.

Kaldırım, hayata geçirilen projelerle ürün deseninin çeşitleneceğine ve Sakarya tarımının çok farklı noktalara geleceğine işaret ederek, "Söğütlü'de mısır ekilen bir alana aronya bitkisi ekildi. Çiftçimiz ürün almaya başladı. İnşallah 5 sene sonra 50 katı fazla kar edecek. Bu da çiftçimizin cebine daha fazla para girecek demek." diye konuştu.

"Enstitünün ürettiği yerli çeşitler, ithal emsalleriyle rekabet ediyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem de proje kapsamında 5 ilçede Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün ıslah çalışmalarıyla geliştirdiği 100 tonluk buğday tohumunu dağıttıklarını söyledi.

512 çiftçinin 1,5 milyon lira değerindeki projeyle desteklendiğini bildiren Özerdem, bu ve yürüttükleri diğer projelerin Sakarya ve ülkeye bereketli ve hayırlı olmasını diledi.

Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürü Bülent Cengiz de buğdayın, ana vatanı olan Türkiye'de ve dünya ekonomisinde çok önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Cengiz, "Enstitünün ürettiği yerli çeşitler, ithal emsalleriyle rekabet etmektedir. Verim ve kalite gibi birçok yönden daha avantajlı olmaktadır. Örneğin halis ekmeklik buğday çeşidimiz, Konya ve İç Anadolu Bölgesi'nde sulu şartlarda 1200 dekara 1200 kilogram verim vermekte ve bölgede üretilen ithal çeşitlerin birçoğunu geçmiştir." bilgisini verdi.

Cengiz, yerli buğday çeşitlerinin yaygınlaştırılması ve ülke ekonomisine kazandırılmasında emeği geçen personeline ve üreticilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kamyonlarla mahalleye getirilen buğday tohumları çiftçilere dağıtıldı.

Kaynak: AA
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Sakarya, Mısır, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 512 çiftçiye 100 ton yerli buğday tohumu dağıtıldı - Son Dakika

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