Sakarya İhracatta Rekor Kırdı

Ekonomi

Sakarya, eylülde ağustos ayına oranla ihracatını dolar bazında en çok artıran il olurken, geçen yıl eylüle kıyasla ilk 3'te yer aldı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasından (SATSO) yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat verilerine göre Türkiye'nin eylül ayı ihracatı 22 milyar 7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TİM'in verileri baz alındığında Sakarya, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38, ağustosa göre ise yüzde 66'lık artışla 603,3 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Ülke ihracatının 2,74'ünü karşılayan Sakarya'nın bu dış satımı, en yüksek eylül ayı ihracat rekoru olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin en çok ihracat yapan 7. ili olan Sakarya'nın 9 aylık kümülatif ihracatı da yüzde 12'lik artışla 4,6 milyar dolara ulaştı. Bu rakam Sakarya'nın tarihinde en yüksek ocak-eylül dönemi ihracatı oldu.

İhracatını en çok artıran il Sakarya

Sakarya eylülde, ağustosa göre ihracatını dolar bazında en çok artıran il olurken, 2023 Eylül ayına kıyasla da ilk 3 il içinde yer aldı.

Eylülde Sakarya ihracatında sırasıyla otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, çelik, kimyevi maddeler ve mamulleri ile iklimlendirme sanayii sektörü başı çekti. 15 sektör ihracatını geçen yıla kıyasla artırma başarısı gösterdi.

Kentin ihracatta lokomotif sektörü otomotiv endüstrisi, eylül ayında toplam ihracatın yaklaşık yüzde 89'unu tek başına karşıladı.

Sakarya iş dünyası eylülde serbest bölgeler dahil dünyanın 114 noktasına ihracat gerçekleştirdi. İhracatta başı çeken ilk 5 ülke Polonya, İtalya, Fransa, İspanya ve Almanya oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan 2024 Ağustos ayı verilerine göre ise Sakarya'da ihracatın ithalatı karşılama oranı yılın 8 ayında yüzde 150 olarak gerçekleşti ve 1,4 milyar doları aşkın dış ticaret fazlası verildi.

"Katma değerimizi geliştirip dünya için üretmeliyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ağustostaki planlı duruş nedeniyle yaşanan düşüşten sonra ciddi sıçrama bekledikleri eylülün kendileri için rekor ayı olduğunu belirtti.

Önemli başarılar elde edilen eylülün Sakarya'nın potansiyelini yansıtan bir ay olduğunu anlatan Altuğ, "Üreticimiz ve ihracatçımızla gurur duyuyoruz. Katma değerli ihracatımızın arttığını ihracat kilogram değerimizin 1,53 dolara çıkmasıyla görüyoruz. Sakarya'da üretip 'Made in Türkiye' damgasıyla bayrağımızı, ülkemizin üretim kalitesini dünyanın her noktasında temsil eden herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Düşme eğiliminde olan enflasyona rağmen reel piyasada hammadde fiyat artışları ve finansman ihtiyacının üretici ihracatçıyı zorladığını vurgulayan Altuğ, şunları kaydetti:

"İhracatçımız önceden kullandığı kredilerde ihracat taahhüdü verdiği için ceza yememek adına zararına ihracat yapmak zorunda kalıyor. Kuzey-güney komşularımızda devam eden savaşlar, jeopolitik gerilimlerin ekonomik çıktısı, en büyük ticaret ortağımız Avrupa Birliğinin bazı ülkelerinde resesyon beklentileri ve üstüne de kaliteli üretimde kaybettiğimiz rekabetçiliğimiz bizleri geri götürüyor. Son dönemlerde vergi, enflasyon, üretimde pahalılık gibi nedenlerden dolayı sanayici yatırımlar konusunda tedirgin. Ülkemizin kalkınması üretimle mümkündür. Üretim modelimiz kendi kendine yeten ve fazlasını dünyaya satan model olmalıdır. Her alanda üretim yapmalıyız. Katma değerimizi geliştirip dünya için üretmeliyiz. Global anlamda yaşanan olumsuzluklara rağmen her şartta üreten ve dünya ile rekabet eden tüm üretici ve ihracatçımıza teşekkür ediyorum."