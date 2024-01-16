 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakarya, Otomotiv Üretimini ve İhracatını Artırarak Ekonomiye Katkı Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya, Otomotiv Üretimini ve İhracatını Artırarak Ekonomiye Katkı Sağladı

Geçen yıl Sakarya, ürettiği 269 bin 284 aracın yüzde 75,5'ini yurt dışına satarak ekonomiye katkı sağladı. Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada yer alarak ihracatta 2023 yılında başarılı bir performans sergiledi. Sakarya, 153 ülke ve 11 serbest bölgeye 5 milyar 717 milyon 967 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sakarya'da en fazla ihracat taşıt alanında gerçekleşti ve otomotiv sektörü öne çıktı. Toyota, Otokar ve TürkTraktör firmaları, üretimlerini artırarak 203 bin 397 taşıtı ihraç etti. Sakarya'da faaliyet gösteren Toyota, Otokar ve TürkTraktör firmaları, toplamda 212 bin 843 otomobil, 312 kamyonet, 1899 otobüs, 1895 midibüs, 912 küçük kamyon ve 51 bin 423 traktör üretti.

Sakarya, Otomotiv Üretimini ve İhracatını Artırarak Ekonomiye Katkı Sağladı
16.01.2024 - 13:11,
Abone Ol

Geçen yıl otomotiv üretimini ve ihracatını 2022'ye göre artırmayı başaran Sakarya, ürettiği 269 bin 284 aracın yüzde 75,5'ini yurt dışına satarak ekonomiye katkı sağladı.

İhracatta 2023 yılını İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada kapatan Sakarya, geçen yıl 153 ülke ve 11 serbest bölgeye 5 milyar 717 milyon 967 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, iklimlendirme sanayi, makine ve aksamları sektörlerinde öne çıkan Sakarya'da en fazla ihracat, 5 milyar 45 milyon 405 bin dolarla taşıt alanında yapıldı.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, 2022'de ürettiği 265 bin 31 aracın yüzde 73,6'sına denk gelen 195 bin 147'sini yurt dışına gönderen Sakarya, otomotiv alanındaki üretimini ve yurt dışı satışını 2023'te daha da artırdı.

Buna göre, üretimini 4 bin 253 adet artırarak 269 bin 284'e yükselten Toyota, Otokar ve TürkTraktör firmaları, yüzde 75,5'e denk gelen 203 bin 397 taşıtı ihraç etti. Böylece banttan indirilen her 100 araçtan 75'i yurt dışına satıldı.

Ülkenin otomotiv ihracatında yüzde 19,6 paya sahip olan Sakarya'da geçen yıl günde 738 araç banttan indirilirken, bunların 558'i ihraç edildi.

Üretim ve ihracatta lider Toyota oldu

Sakarya'da faaliyet gösteren Toyota, Otokar ve TürkTraktör firmaları, söz konusu dönemde 212 bin 843 otomobil, 312 kamyonet, 1899 otobüs, 1895 midibüs, 912 küçük kamyon ve 51 bin 423 traktör üretti.

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota ilk sırada yer alırken, TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü oldu.

Arifiye ilçesinde kurulu Toyota fabrikası, geçen yıl toplamda 212 bin 843 binek tipinde Corolla, C-HR, Hybrid ve Hilux modelleri üretti, bunun yüzde 86,8'ine denk gelen 184 bin 797 aracı ihraç etti.

Geçen yıl 51 bin 423 traktör üreten TürkTraktör ise üretiminin yüzde 31,1'ine denk gelen 16 bin 16 aracı yurt dışına sattı.

Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketlerinden Otokar da 2023'te ürettiği 5 bin 18 aracın 2 bin 584'ünü ihraç etti.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör'ün 2022 ve 2023'te Sakarya'daki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

Firma2022 Üretim2023 Üretim2022 İhracat2023 İhracat
Toyota216.735212.843176.545184.797
Otokar3.6775.01815062.584
TürkTraktör44.61951.42317.09516.016
Toplam265.031269.284195.147203.397

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sakarya, İhracat, Otokar, Üretim, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sakarya, Otomotiv Üretimini ve İhracatını Artırarak Ekonomiye Katkı Sağladı - Son Dakika


14:12
Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50
Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42
Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:36
Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:34
Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:28
Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23
Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23
Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi

Son Dakika
14:12 Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50 Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42 Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:34 Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:36 Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:28 Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23 Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23 Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi
13:03 Nikahına giden genç, şarampole yuvarlanan araçta can verdi
12:51 İzmir'de sağanak sonrası dereler taştı, ev ve iş yerleri su altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 14:30:02. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya, Otomotiv Üretimini ve İhracatını Artırarak Ekonomiye Katkı Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement