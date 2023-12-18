Samsun Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, il genelinde 29 olan spor tesisi sayısının son 21 yılda 94 adet artarak 123'e yükseldiğini söyledi.

Spor Turizmi Çalıştayı, Samsun Valiliği'nin himayelerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapıldı. Çalıştaya akademisyenler, spor turizminin duayen isimleri ve sektör temsilcileri katılım gösterirken, OMÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yetkin Bulut ile Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Ürün Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy yaptıkları açılış konuşması ile Samsun'un spor turizminden hak ettiği payı alması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Samsun'a 21 yılda 94 yeni spor tesisi kazandırıldı"

Çalıştayda konuşan Samsun Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, "Samsun Valiliği olarak, üniversitemiz ve turizmin tüm paydaşlarıyla birlikte Samsun'da turizmin çeşitlendirilmesi ve Samsun'un turizmden hak ettiği payı alabilmesine katkı sağlamak hedefiyle ulusal çapta turizm duayenleri, sivil toplum kuruluşları, dernek ve kulüpler ile üniversitelerden konunun uzmanı öğretim üyelerinin katılımıyla düzenlemeye başladığımız turizm çalıştaylarımızın ilki olan Deniz Turizmi Çalıştayı'nı iki hafta önce çok verimli bir şekilde gerçekleştirmiş, hep birlikte önemli analizler yapmış, öneriler sunmuştuk" dedi.

Cıdıroğlu, Samsun'un spor şehri olduğunu vurgulayarak, "Bugün de yine şehrimizin önemli turizm potansiyellerinden birisi olan Spor Turizmi için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Samsun özellikle son 21 yılda inşa edilen spor tesisleriyle Cumhuriyetimizin 100. Yılı'na ve Türkiye Yüzyılı'na bu anlamda çok güçlü bir başlangıç yapmıştır. Samsun'daki spor tesisi sayısı bu süreçte 29'dan 123'e yükselmiş, şehrimiz bugün itibarıyla toplam da 134 bin 394 lisanslı ve 15 bin 301 de faal sporcuya ulaşmıştır. Bu yönüyle Samsun'un tarım, sanayi, eğitim, sağlık ve turizmin yanında çok önemli bir spor şehri olduğunu da vurgulamak, bu potansiyelini turizm anlamında da en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiğini ifade etmek isterim" dedi.

"Şehrimizde ağırladığımız turistlerin sayısını artırmanın gayretinde olacağız"

Kentte ağırladıkları turist sayısını arttırmaya yönelik faaliyetlere ağırlık vereceklerinin altını çizen Fatih Cıdıroğlu, "İlimiz buz sporları ve bowling salonu, okçuluk tesisi, 33 bin 919 kişilik stadyumu, yüzme havuzları, çim sahaları ve yüksek standartlara sahip daha birçok tesisiyle geçmiş yıllarda 23. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları başta olmak üzere gerek ulusal gerekse uluslararası organizasyon ve festivallere başarılı bir şekilde ev sahipliği yapmış, çok sayıda yerli ve yabancı turisti bu vesilesiyle ağırlamıştır. Bundan sonra da tüm paydaşlarımızla birlikte hem bu organizasyonların sayısını artırmanın hem de bu organizasyonlar vesilesiyle şehrimizde ağırladığımız turistlerin sayısını artırmanın gayretinde olacağız. Bugün gerçekleştireceğimiz Spor Turizmi Çalıştayı'mızın da sizlerin kıymetli desteklerinizle şehrimizin bu potansiyelinin çok daha iyi kullanabilmesine önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Çalıştayımızın ülkemize, Samsun'umuza ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Samsun'daki spor tesisleri

Protokol konuşmalarının ardından sunum gerçekleştiren İl Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci, Samsun genelinde 20 KYK yurdunun toplam kapasitesinin 19 bin 559 olduğunu dile getirdi. Dereci ayrıca 19 Mayıs Gençlik Kampı, Nebiyan İzcilik ve Eğitim Kampı ile Ladik Akdağ İzcilik ve Gençlik Kampı'nın toplam kapasitesinin 469 olduğunu ifade etti. Samsun'u diğer illerden ayıran özellikli spor tesislerinden de bahseden Dereci, Buz Pateni Salonu'nun Karadeniz Bölgesi'ndeki tek salon olduğunu, Okçuluk Salonu'nun ise Türkiye'de en büyük kapalı alana sahip okçuluk tesisi olduğunu belirtti. Bowling Salonu'nun Avrupa'nın en büyük 3. bowling salonu olduğuna değinen Dereci, salonun Türkiye'deki en büyük bowling salonu olduğunu da sözlerine ekledi.

Çalıştay Dereci'nin sunumunun ardından Kazananlar Spor Derneği Başkanı Bilgehan Bakırcıoğlu'nun sunumu ve Prof. Dr. Muharrem Tuna moderatörlüğünde SWOT analizi ile devam etti. Çalıştayın sonunda sorunlar ve çözüm önerileri görüşülürken, taslak eylem planı oluşturuldu. - SAMSUN