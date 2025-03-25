Samsun\'da Bayram Alışverişi Erken Başladı

Samsun'da, Ramazan Bayramı öncesi çarşı ve pazarlarda hareketlilik, geçen yıla kıyasla daha erken başladı.

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak. Vatandaşlar, bayram alışverişini son güne bırakmamak için çarşı ve pazarlara akın etti. Özellikle giysi satan mağazalara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, alışveriş merkezleri ile cadde ve sokaklarda yoğun kalabalık oluşturdu.

Esnaf, bu yıl bayram öncesi hareketliliğin önceki yıllara göre daha erken başladığını belirterek, bayrama yakın günlerde yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini ifade etti. Bayramın ilk gününün pazar gününe denk gelmesinin de hareketliliği öne çektiği değerlendiriliyor. - SAMSUN