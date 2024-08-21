Samsun\'da Gastronomi ve Yöresel Ürünler Festivali Başladı

Ekonomi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, "Gastronomi ve Yöresel Ürünler Festivali" başladı.

Çarşamba ilçesinde, Gaziantep, Hatay ve Afyon yöresel ürünlerinin yer aldığı, Gastronomi ve Yöresel Ürünler Festivali düzenlendi. Abdullahpaşa Meydanı'nda 21 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında açık kalacak festivalden elde edilecek gelir, Çarşambaspor'a bağışlanacak.

Festivalde ayrıca yerel sanatçılardan Hüseyin Şimşek, Nadir Uzun, klarnet Emre Çörtük, Yunus Bayrak ve Hakan Türker konser verecek. Urfa sıra gecelerinin de yer alacağı festival, ziyaretçilerini bekliyor. - SAMSUN