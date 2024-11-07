Samsun'da İlk Karavan ve Bungalov Fuarı Kapılarını Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Samsun'da İlk Karavan ve Bungalov Fuarı Kapılarını Açtı

Samsun\'da İlk Karavan ve Bungalov Fuarı Kapılarını Açtı

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ilk Karavan ve Bungalov Fuarı, doğaseverlerin ilgisini çekti. 70 üretici firmanın katıldığı fuar, açılış gününde 3 bin 500 ziyaretçi ağırladı ve eko turizmin önemine dikkat çekildi.

07.11.2024 17:40  Güncelleme: 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da ilk defa düzenlenen 70 üretici firmanın katıldığı Karavan ve Bungalov Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı.

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Karavan ve Bungalov Fuarı, başta doğaseverler olmak üzere ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarı ilk günden 3 bin 500 kişi ziyaret etti. Onlarca karavan ve bungalov ev görücüye çıktı. Fuarın açılış töreninde konuşan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "17 yaşında yurt dışına gittiğimde, oradaki karavanları gördüğümde hep hayal kurmuştum. Doğa içerisinde doğayı koruyarak, bozmadan yapılacak bu turizm ne kadar etkili olduğunu düşünmüştüm. Bütün dünyada biliyorsunuz turizm en önemli sektörlerden biridir. Bacasız endüstri diyoruz. Kitle turizm ile başlayan turizm artık bütün dünyada bireysel ve alternatif turizme döndü. Kitle turizmi ciddi anlamda doğaya zarar verebiliyor. Kitleler gittikleri yerlere kirlilikte ve diğer açıdan zarar verebiliyor. Bazı ülkeler turist sayısını kısıtlamaya başladılar. O yüzden bu eko turizmi desteleyecek en büyük faktörlerden biri de karavan turizmidir. Bu nedenle dünyada ön plana çıkıyor. Biz yerel halka katkı sağlayacak, direk aktif sosyo – ekonomik katılmalarını sağlayacak, aynı zamanda doğanın korunmasında bilinç oluşturacak bu turizmi çok önemsiyoruz. 75 ülkeye gitmiş biri olarak diyorum ki eko turizm Türkiye'deki en önemli yeri Karadeniz Bölgesidir. Maalesef biz eko turizminin, yayla turizminin ve bu karavan kamping turizminin ne olduğunu bilmiyoruz. Turizmden daha fazla pay almak için Samsun'da el birliği ile bu işi yürüteceğiz" dedi.

"Bu fuarın düzenlenmesi çok manidar ve anlamlıdır"

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, "Turizm alanında Türkiye'nin geçirdiği evreleri hepimizi çok sıkı bir şekilde kontrol ediyoruz. Kurumsallaşmak adına Türkiye'nin son 20-25 yılda çok ciddi atılımlar içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Pek çok global projenin bir ayağı da Samsun'daydı. Bununla beraber çeşitli turizm sektörünün çeşitli versiyonların da Samsun, çok ciddi bir atak yapıyor. Onlardan birisi de karavan ve bungalovdur. Bu fuarın düzenlenmesi çok manidar ve anlamlıdır" diye konuştu.

"Niş gibi görünen bu sektör büyüdü"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Özellikle genç kuşaklar arasında, karavan yaşamının giderek daha popüler hale geldiğini biliyoruz. Dijitalleşme ile birlikte uzaktan çalışma imkanlarının artması şüphesiz bu mobil olma imkanını kolaylaştırmış oldu. Dijital dünyaya bağlı kalabilen, aynı zamanda doğaya yakın olmayı sağlayan bu yaşam tarzı, giderek daha fazla insan için ilham verici bir alternatif haline gelince niş gibi görünen bu sektör büyüdü. Bu alana ilgi duyanların maddi olarak karşılayabileceği alternatifli ürünler sunabilir hale geldi. Bizler bugün doğa severlerle, buna yönelik çözümler üreten üreticilerimizi buluşturmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"5'inci karavan parkı bitmek üzere"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde özellikle karavan parkı noktasında 4 tane parkımızın olduğunu söylemek istiyorum. 5'incisi de Atakum'da bitirmek üzereyiz. Karavan kampının özellikle pandemiden sonra insanlarımızın daha bireysel turizm yapma adına daha önem kazandı. Giderek artacağını da inanıyorum. Önümüzdeki yıl fuarın burada yapılacağını anlamlı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Fuarın konusuyla ve Samsun'un barındırdığı özellikler birbiriyle uyuşuyor"

Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, "Bu fuarın Samsun'da olması çok isabetli bir tercih olmuş. Samsun konumu itibariyle ve tarihsel özellikle itibariyle birçok farklı ve kıymetli unsuru bünyesinde bulunduran kıymetli bir şehrimizdir. Samsun Akdağ, Şahinkaya gibi cazibe merkezleriyle Allah'ın bir vergisidir. Dolayısıyla fuarın konusuyla ve Samsun'un barındırdığı özellikler birbiriyle uyuşuyor" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarı gezdi. Fuar 10 Kasım'da sona erecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi, samsun, Turizm, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da İlk Karavan ve Bungalov Fuarı Kapılarını Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:40 Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?
17:42 Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı’ndan tazminat istedi Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı'ndan tazminat istedi
16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
07:34 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma
07:54 İlber Ortaylı’nın Trump yorumu tekrar gündemde İlber Ortaylı'nın Trump yorumu tekrar gündemde
07:19 140 yıllık Alman devi Varta iflasın eşiğinde 140 yıllık Alman devi Varta iflasın eşiğinde
07:16 2024 en sıcak yıl oldu 2024 en sıcak yıl oldu
07:10 Gözler Trump’ın vaatlerinde Gözler Trump'ın vaatlerinde
07:05 Ferrari ile yarışıp video paylaşan AK Partili Başkan tepkiler sonrası paylaşımını sildi Ferrari ile yarışıp video paylaşan AK Partili Başkan tepkiler sonrası paylaşımını sildi
00:49 Erdoğan, Trump ile görüştü İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj
00:31 Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, ’Savaşa devam’ dedi Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, 'Savaşa devam' dedi
23:36 Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 19:11:15. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da İlk Karavan ve Bungalov Fuarı Kapılarını Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.