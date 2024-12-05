Samsun'da Jersey Projesi ile Süt Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Jersey Projesi ile Süt Üretimi Artıyor

Samsun\'da Jersey Projesi ile Süt Üretimi Artıyor

İbrahim Sağlam, Jersey ırkı suni tohumlama ile süt üretiminde artış sağlandığını duyurdu.

05.12.2024 18:23
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Samsun'da devam eden 'jersey' projesi ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Projenin uygulanmasıyla beraber jersey ırkı suni tohumlama sayısı arttırıldı. Elde edilen sütçü özellikli dişi buzağılardan yetiştirilen damızlık sığırlar sayesinde, süt üretiminde belirgin bir artış elde edilmesine katkı sağlandı. Hayvansal üretimden elde edilen gelir arttırılmış oldu" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Başkanı, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü ve teknik personellerin katılımı ile Bafra Doğanca Mahallesi'nde bulunan hayvan işletmelerini ziyaret etti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlam proje hakkında, "Jersey ırkı suni tohumlama uygulaması projesi ilimizde uygulanmaya devam etmektedir. Projenin uygulanacağı yerleşim birimlerinin belirlenmesinde suni tohumlama uygulamalarının yetersiz, iklime bağlı kış mevsiminin uzun, coğrafi şartlardan dolayı ulaşımın zor veya uzak olduğu dezavantajlı yerleşim birimlerinde yaşayan, büyükbaş hayvana sahip yetiştiriciler, projenin hedef kitlesi olarak dikkate alındı ve bu doğrultuda uygulamaya devam edilmektedir" diye konuştu.

Projenin amaçları

Jersey projesinin amaçların ile ilgili Sağlam, "Projenin amacı cinsiyeti belli dişi jersey spermalarının kullanılmasıyla Jersey ırkı yapılan suni tohumlama sayısının, doğan yüksek süt verimli dişi buzağı sayısının ve ileride anaç olarak kullanılacak Jersey inek sayısının arttırılmasıdır. Jersey ırkı süt verimi bakımından oldukça iyidir. Kilosu diğer ineklere göre daha az olmasına rağmen günlük ortalama 15-18 litre arasında süt verir. Diğer inek ırklarına göre süt verimi oldukça yüksektir. Bu nedenle dünyada ve ülkemizde sıklıkla yetiştirilmektedir. Jersey ineklerinden elde edilen süt, yüksek yağ ve yüksek protein içerir. Jersey ırkı sütünün protein ve yağ oranı neredeyse diğer ırkların iki katı miktarındadır. Yağ ve protein oranı dengelidir. Süt miktarı ne kadar artarsa artsın verimi düşmez. Yüksek yağ ve protein içermesi nedeniyle peyniri ve tereyağı oldukça lezzetlidir. Bu nedenle Jersey sığır ırkı peynir ve tereyağı yapımı için sıklıkla yetiştirilir" şeklinde konuştu.

"Süt üretiminde belirgin bir artış elde edilmesine katkı sağlandı"

Proje ile birlikte birçok açıdan fayda sağlandığına dikkat çeken Sağlam şunları söyledi:

"Jersey ırkı ve melezlerinin yaygın olarak yetiştirildiği Karadeniz Bölgesindeki proje illerinde Jersey popülasyonunun korunması ve ıslahına yönelik Jersey ırkı boğaların sperması ile suni tohumlama uygulaması yapılmaya başlandı ve hayvansal üretimden elde edilen gelir arttırılmış oldu. Yetiştiricilerimizin ellerinde bulunan düşük verim özelliklerine sahip Jersey ve Jersey melezi ırkların yüksek verim yeteneklerine sahip sütçü sığır ırklarına çevrilmesi sağlandı. Projeden önce ilimizde son yıllarda yapılan Jersey suni tohumlama sayılarında ciddi bir azalış olduğu görülmekteyken; projenin uygulanmasıyla beraber jersey ırkı suni tohumlama sayısı arttırıldı. Elde edilen sütçü özellikli dişi buzağılardan yetiştirilen damızlık sığırlar sayesinde, süt üretiminde belirgin bir artış elde edilmesine katkı sağlandı."

Proje, Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odasına bağlı 48 serbest veteriner hekim, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde görevli 1 veteriner hekim ile 3 veteriner sağlık teknisyeni tarafından uygulanıyor. Proje kapsamındaki suni tohumlama uygulamalarında yetiştiricilerden hiçbir ücret alınmıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından proje kapsamında doğan buzağıların saha kontrolleri de devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Jersey Projesi ile Süt Üretimi Artıyor - Son Dakika

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