Samsun'da Karpuz ve Kavun Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Karpuz ve Kavun Hasadı Başladı

Samsun\'da Karpuz ve Kavun Hasadı Başladı

Samsun'un Bafra Ovası'nda ekimi yapılan karpuz ve örtü altı kavunun hasadı başladı. Karpuzun fiyatı düşerken, kavun üreticileri ise memnun olduklarını belirtti.

10.07.2024 09:55
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Samsun'un Bafra Ovası'nda yaklaşık 13 bin 500 dekar alanda ekilen karpuz, 9 bin 500 dönüm alanda ekimi yapılan örtü altı kavunun hasadına başlandı. 'Şeker gibi' ürünler tezgahlarda yerini aldı.

Sezona dönüm başı 60 bin lira ile başlayan karpuzun şu anda dönümü 35 bin liraya düştü. Dönüm başı 25 bin lira maliyeti olan karpuzun önümüzdeki günlerde tekrar yükselişe geçmesi bekleniyor. Karpuz üreticileri, Adana'nın güneşten yanmış karpuzlarını marketlerin ucuza sattığını, bunun da piyasayı düşürdüğünü söyledi.

Karaburç Mahallesi'nde karpuz üretimi yapan Mehmet Bilgiç, "Karpuz bu sene sezona iyi başladı. Tarlaları yüksek fiyata aldılar. Ama şu anda piyasa durgun, satış yok. Adana'nın güneş yanık karpuzları marketlere düştü. Marketler ucuz ucuz satıyor, piyasayı bozdu. Marketler ucuz alıyor ve kilosunu 9-10 liraya satıyor. Bizim piyasamızı çok düşürdü. Şu anda dönümler 30-35 bin liraya kadar düştü. Zaten maliyeti 25 bin lira. Sezona dönümü 50 bin ila 60 bin lira arasında başlamıştık. 'Adana'da karpuz yandı' dediler. Sonradan hızlı bir düşüş oldu. Şu anda biz kara karpuzları kırmaya başladık. Ala karpuzların bir haftası var. Bu ayın 15'i gibi toparlayacağını düşünüyoruz. 15-20'si gibi Bilecik tarafıyla burası çakışır. Adana biter, biz de umduğumuzu buluruz. Geçen sene fiyatlar daha hızlıydı. Bu yıl da hızlı başladı ama geçen seneye göre dökümler biraz daha iyi. Bir canlılık olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Kavun üreticisi memnun

Samsun'un Bafra Ovası'nda 9 bin 500 dönüm alanda ekimi yapılan örtü altı kavun hasadı da başladı. 25 Nisan'da ekimine başlanan örtü altı kavunun hasadına başlayan birçok üretici, işçi yevmiyelerinin bin 150 lira olması nedeniyle hasadı kendileri yapıyor. Pazarlama sorunu yaşamadıklarını söyleyen Bilgiç kardeşler, hava şartlarının iyi gitmesi nedeniyle rekoltenin yüksek olduğunu söyledi. Üretici Yunus Emre Bilgiç, "Bugün ilk kavunumuzu topluyoruz. Bafra kavunu şu an piyasaya çıktı. Fiyatlar kilosu 8,5-9 lira arasında. Ovada kavunlar çıkmaya başlayınca fiyatlarda da düşüş yaşandı. İleri ki günlerde fiyatların yükselmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Üretici Yavuz Selim Bilgiç ise "25 Nisan'da ekilen örtü altı kavunumuzun şu anda ilk hasadını gerçekleştiriyoruz. Maliyetler ağır ama kazanılmayacak bir para değil. Fiyatlar bence normal. İşçi yevmiyeleri günlük bin 150 lira. Ailemiz kalabalık olduğu için böyle bir şeye genelde gerek duymuyoruz. Ekim, kazma vesaire bu tür şeyleri işçilerle yapıyoruz ama hasadı kendimiz gerçekleştiriyoruz. Bunun sulaması, bakımı ayrıyeten pazarlamasını kendimiz yapıyoruz. Pazarlama konusunda bir sıkıntımız yok. İstek üzerine malı topluyoruz, pazara çekmiyoruz yeri hazır, müşterisi bizi bekliyor. Hava şartlarından dolayı dökümler çok güzel. Geçen sene hava şartlarından dolayı pek bir şey elde edemedik. Geçen seneye göre bu sene pazarlaması daha güzel. Geçen sene böyle bir fiyat yoktu, daha kötüydü. Maliyetimiz var ama üstesinden gelinmeyecek bir maliyet değil. Kavun kazandıran bir mahsul. Karpuzla kıyaslanmayacak bir ürün. Karpuzu bir kere toplarsınız, kavunun 7-8 kere hasadı olur. Bafra kavununun lezzetli toprağından kaynaklanıyor. Dışardan gelen kavunlarla kıyaslarsak Bafra kavunu hem daha dayanıklı oluyor hem de daha şekerli oluyor. Yıllardır bu işin içindeyiz. Satışı olmazsa, pazarlaması olmazsa üretimi yapılmaz. Sevilmeyen malı da kimse almaz. Sevilen malı satıyoruz. Bafra'mızın adını da yürütmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Karpuz ve Kavun Hasadı Başladı - Son Dakika

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