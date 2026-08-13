Samsun'da Konut Satışları Düşüşte - Son Dakika
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Samsun'da Konut Satışları Düşüşte

Samsun\'da Konut Satışları Düşüşte
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Samsun'da Temmuz 2026'da konut satışları yüzde 12,7 azaldı, ipotekli satışlar ise yüzde 6,9 arttı.

Samsun'da konut satışları Temmuz 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalarak 2 bin 554 oldu. Kentte ipotekli konut satışları ise yüzde 6,9 artarak 405'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, Temmuz 2026 dönemine ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Samsun'da Temmuz ayında 2 bin 554 konut satıldı. Geçen yılın aynı ayında gerçekleşen satışlara göre yüzde 12,7 düşüş kaydedildi. Samsun, bu satış sayısıyla Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 2,1 pay alarak en fazla konut satışı gerçekleştirilen 13. il oldu.

İpotekli satışlar arttı

Samsun'da konut satışlarındaki genel düşüşe karşın ipotekli satışlarda artış yaşandı. Temmuz ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 405'e yükseldi. Samsun, ipotekli satışlarda yüzde 1,7 payla Türkiye genelinde 14. sırada yer aldı. Samsun'da diğer satış türlerinde ise yüzde 15,6 düşüş yaşandı ve bu kapsamda 2 bin 149 konut satıldı.

Satışların yüzde 54,3'ü ikinci el

Kentte temmuz ayında satılan 2 bin 554 konutun bin 168'i ilk satış, bin 386'sı ise ikinci el satış olarak kayıtlara geçti. Buna göre toplam satışların yüzde 45,7'sini ilk satışlar, yüzde 54,3'ünü ikinci el satışlar oluşturdu.

297 iş yeri satıldı

TÜİK verilerine göre Samsun'da temmuz ayında 297 iş yeri satışı yapıldı. Bu satışların 94'ünü ilk el, 203'ünü ise ikinci el iş yeri satışları oluşturdu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Konut Satışları Düşüşte - Son Dakika

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