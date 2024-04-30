Samsun\'da Mart Ayında İhracat Arttı, İthalat Geriledi

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'dan Mart ayında toplam 120,3 milyon dolarlık ihracat, 82 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

TÜİK, dış ticaret istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre Türkiye'de ihracat Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 22 milyar 571 milyon dolar, ithalat yüzde 6,3 azalarak 29 milyar 912 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İthalat geriledi, ihracat arttı

Samsun'da ise 2024 yılının Şubat ayında 114 milyon 140 bin dolar olan ithalat, Mart ayında 82 milyon dolara geriledi. 2024 yılının Şubat ayında 103 milyon 23 bin dolar olan ihracat ise Mart ayında artarak 120 milyon 342 bin dolara çıktı.

Çevre iller

Çevre illerden Amasya'dan Mart ayında ayında 14 milyon dolar ihracat ve 5,2 milyon dolar ithalat, Ordu'dan 35 milyon 743 bin dolar ihracat ve 3 milyon 143 bin dolar ithalat, Sinop'tan ise 3 milyon 894 bin dolar ihracat ve 1 milyon 298 bin dolar ithalat yapıldı. - SAMSUN