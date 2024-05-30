Samsun'da Nisan Ayında 146 Milyon 768 Bin Dolar İhracat, 135 Milyon 326 Bin Dolar İthalat Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Nisan Ayında 146 Milyon 768 Bin Dolar İhracat, 135 Milyon 326 Bin Dolar İthalat Gerçekleşti

Samsun\'da Nisan Ayında 146 Milyon 768 Bin Dolar İhracat, 135 Milyon 326 Bin Dolar İthalat Gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Samsun'da Nisan ayında 146 milyon 768 bin dolar ihracat, 135 milyon 326 bin dolar ithalat gerçekleşti. Bu rakamlar bir önceki yılın aynı dönemine göre değişiklik göstermektedir.

30.05.2024 14:37
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Samsun'dan Nisan ayında, 146 milyon 768 bin dolar ihracat, 135 milyon 326 bin dolar ithalat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Nisan ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2024 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 19 milyar 254 milyon dolar, ithalat yüzde 4,0 artarak 29 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Samsun'da ise Nisan ayında ihracat 146 milyon 768 bin dolar, ithalat 135 milyon 326 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayında ihracat 95 milyon 88 bin dolar, ithalat 137 milyon 471 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

471 milyon 778 bin dolar ihracat

Samsun'dan 2024 Ocak'ta 102 milyon 41 bin dolar, Şubat'ta 102 milyon 976 bin dolar, Mart'ta 119 milyon 993 bin dolar, Nisan ayında 146 milyon 768 bin dolar olmak üzere toplam 471 milyon 778 bin dolar ihracat yapıldı. 2023 yılı 4 aylık döneminde Samsun'dan 376 milyon 403 bin dolarlık ihracat yapılmıştı.

429 milyon 569 bin dolar ithalat

Samsun 2024 Ocak'ta 98 milyon 56 bin dolar, Şubat'ta 114 milyon 140 bin dolar, Mart'ta 82 milyon 47 bin dolar, Nisan ayında ise 135 milyon 326 bin dolar olmak üzere toplam 429 milyon 569 bin dolarlık ithalat gerçekleştirdi. 2023 yılı 4 aylık döneminde de 402 milyon 477 bin dolarlık ithalat yapmıştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Nisan Ayında 146 Milyon 768 Bin Dolar İhracat, 135 Milyon 326 Bin Dolar İthalat Gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Nisan Ayında 146 Milyon 768 Bin Dolar İhracat, 135 Milyon 326 Bin Dolar İthalat Gerçekleşti - Son Dakika
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