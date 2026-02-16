Canik\'te fırınlara Ramazan denetimi

Samsun'un Canik ilçesinde Ramazan öncesi yapılan denetimlerde zabıta ekipleri, fırınlarda ekmek gramajlarını ve hijyen şartlarını tek tek inceledi.

Fırınlarda gramaj ve hijyen denetimleri gerçekleştiren Canik zabıtası, hijyen ile ekmek tarifesinin görünür şekilde tezgahlarda ve fırın girişlerinde bulunmasına yönelik işyeri sahiplerine ve çalışanlara uyarılarda bulundu. Üretim alanlarında bulunan hamur yoğurma makinelerini, pasa bezlerini ve hamur teknelerini özveriyle inceleyen ekipler, ayrıca fırınların periyodik ilaçlama formlarını da kontrol etti.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zincir ve yerel marketler, fırınlar, şarküteriler ve pastanelerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ramazan ayı öncesinde özellikle marketlerde kurulan Ramazan stantlarında satışa sunulan güllaç ve kadayıf gibi kuru gıdalar da kontrol edildi. Ayrıca soğuk gıda zinciri ürünlerinde raf-kasa fiyat uyumu, hijyen koşulları, gramaj ve son tüketim tarihi denetimlerinin yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.

Belediye yetkilileri, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için Ramazan ayı boyunca ilçe genelindeki denetimlerin kesintisiz süreceğini belirtti. - SAMSUN