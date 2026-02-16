Canik'te fırınlara Ramazan denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Canik'te fırınlara Ramazan denetimi

Canik\'te fırınlara Ramazan denetimi
16.02.2026 12:56  Güncelleme: 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Canik ilçesinde zabıta ekipleri, Ramazan öncesinde fırınlarda ekmek gramajlarını ve hijyen şartlarını denetledi. Ekipler ayrıca marketlerdeki gıda stantlarını ve soğuk gıda zinciri ürünlerini de kontrol ederek halk sağlığını korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun'un Canik ilçesinde Ramazan öncesi yapılan denetimlerde zabıta ekipleri, fırınlarda ekmek gramajlarını ve hijyen şartlarını tek tek inceledi.

Fırınlarda gramaj ve hijyen denetimleri gerçekleştiren Canik zabıtası, hijyen ile ekmek tarifesinin görünür şekilde tezgahlarda ve fırın girişlerinde bulunmasına yönelik işyeri sahiplerine ve çalışanlara uyarılarda bulundu. Üretim alanlarında bulunan hamur yoğurma makinelerini, pasa bezlerini ve hamur teknelerini özveriyle inceleyen ekipler, ayrıca fırınların periyodik ilaçlama formlarını da kontrol etti.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zincir ve yerel marketler, fırınlar, şarküteriler ve pastanelerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ramazan ayı öncesinde özellikle marketlerde kurulan Ramazan stantlarında satışa sunulan güllaç ve kadayıf gibi kuru gıdalar da kontrol edildi. Ayrıca soğuk gıda zinciri ürünlerinde raf-kasa fiyat uyumu, hijyen koşulları, gramaj ve son tüketim tarihi denetimlerinin yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.

Belediye yetkilileri, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için Ramazan ayı boyunca ilçe genelindeki denetimlerin kesintisiz süreceğini belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Zabıta, Ekmek, Canik, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Canik'te fırınlara Ramazan denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti

14:11
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
13:32
İran’dan Türkiye’ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
13:02
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
11:56
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda İşte masadaki zam oranı
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 14:24:33. #7.11#
SON DAKİKA: Canik'te fırınlara Ramazan denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.