Samsun'dan 6 Firma İkinci 500'e Girdi - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'dan 6 Firma İkinci 500'e Girdi

Samsun\'dan 6 Firma İkinci 500\'e Girdi
07.07.2025 14:01
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Samsun TSO Başkanı Murzioğlu, İSO'nun 2024 raporuna göre 6 firmanın başarılarını kutladı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İSO'nun 2024 raporuna göre 'Türkiye'nin İkinci 500 Sanayi Kuruluşu' arasına girmeyi başaran Samsunlu 6 firmayı kutladı. Ekonomide kalıcı başarının üretim, ihracat ve istihdamdan geçtiğini belirten Murzioğlu, "Samsun'un kalkınması için bu üç unsuru birlikte güçlendirmek zorundayız. Oda olarak bu yönde üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) her yıl düzenli olarak hazırladığı 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' 2024 yılı listesi açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre listeye Samsun'dan 6 firma adını yazdırmayı başardı. Listeye Unsan Un San. ve Tic. A.Ş. 14'üncü sıradan girerken, Sürsan Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 15, Özyılmaz Fındık San. ve Tic. A.Ş. ise 54'üncü basamaktan listeye girdi. Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt San. A.Ş.'nin 161'inci sıradan girdiği listeye, Atalay Fındık San. Tic. Ltd. Şti. 384 ve Kavçim Çimento San. ve Tic. A.Ş. de 408'inci sıradan girerek Samsun'u gururlandırdılar.

"Başarının arkasında istikrar var, emek var, vizyon var"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, listede yer alan firmaları başarılarından dolayı kutlayarak tebrik etti. Murzioğlu yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi önceki ay açıklanan İSO İlk 500 firma arasına ilimizden altı firma girmişti. İkinci 500 firma arasına da altı firmamız adını yazdırmayı başardı. Hepsiyle ne kadar övünsek, gurur duysak azdır. Samsunumuzun ekonomik gelişimi ve kalkınması hedefinde üreterek, ihracat yaparak, iş ve AŞ sağlayarak katkıda bulunan firmalarımızın yöneticilerini, çalışanlarını ve tüm emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Bu firmalarımız sadece kendi başarılarını değil, aynı zamanda şehrimizin ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlıyor. Bu başarıların arkasında büyük bir emek, istikrar ve vizyon var. İSO gibi saygın kurumlar tarafından hazırlanan bu listeler, sanayicilerimizin çalışmalarının karşılığını görmesi açısından da büyük önem taşıyor" diye konuştu.

"Ekonomide kalıcı başarı; üretim, ihracat ve istihdamdan geçiyor"

Oda olarak ihracatı artırıcı tüm destekleyici unsurları harekete geçirmek için çalıştıklarını belirten Murzioğlu, "Ekonomide kalıcı başarı; üretimden, ihracattan, istihdamdan geçiyor. Samsun'un kalkınması için bu üç unsuru birlikte güçlendirmek zorundayız. Oda olarak bu yönde üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Tüm çabamız Samsun'un daha iyi yerlerde olması için. Samsunumuzun sanayi ve üretim alanında çok daha güçlü konumlara ulaşacağına da inancımız tam. Aynı zamanda firmalarımızın elde ettiği bu başarıların yeni yatırımcılarımız, sanayicilerimiz için motive edici ve ilham verici olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Salih Zeki Murzioğlu, İhracat, Türkiye, samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'dan 6 Firma İkinci 500'e Girdi - Son Dakika

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