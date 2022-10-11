Samsun ekonomi haberi: Samsun TSO AB Bilgi Merkezi'nden gençlere "Dayanıklılık" farkındalığı - Son Dakika
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Samsun ekonomi haberi: Samsun TSO AB Bilgi Merkezi'nden gençlere "Dayanıklılık" farkındalığı

11.10.2022 13:19
Samsun ekonomi haberi: Samsun TSO AB Bilgi Merkezi'nden gençlere "Dayanıklılık" farkındalığı

Samsun haber: Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi, gençlerin uluslararası sorunlar karşısındaki dayanıklılıklarını desteklemek amacı ile bir etkinlik düzenledi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi, gençlerin uluslararası sorunlar karşısındaki dayanıklılıklarını desteklemek amacı ile bir etkinlik düzenledi.

Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağı'nın Desteklenmesi Projesi kapsamında 25 yıldan bu yana Samsun TSO bünyesinde faaliyetlerini devam ettiren Samsun AB Bilgi Merkezi, gençlerin uluslararası sorunlar karşısındaki dayanıklılıklarını desteklemek amacı ile bir etkinlik gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Özgür Kıran'ın yaptığı etkinlikte, öncelikle Avrupa Komisyonu tarafından "EU4Youth Days" programı kapsamında gerçekleştirilen ve iklim değişikliği, Covid-19 ve uluslararası krizler ve savaşlar karşısında gençlerin dayanıklılığını artırmak için neler yapılabilir temasını işleyen uluslararası konferans, katılımcılar ile birlikte izlendi. Ardından konferansta belirtilen konulardan yola çıkarak katılımcıların fikirlerini beyan ettikleri bir sohbet etkinliği gerçekleştirildi.

Küresel ve ortaya çıkan gelişmelerden çok fazla insan etkileniyor

Gençler ve gençler için çalışan sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı etkinliğin dolu dolu geçtiğini belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağı'nın Desteklenmesi Projesi ile halkımızın AB konusunda bilgilendirilmesini amaçlıyor ve farkındalık artırıcı faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bugün düzenlediğimiz etkinlik de bunlardan bir tanesi. Çok faydalı bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Dayanıklılık genel anlamda, krizden sonra hızla kendini toparlama ve iyileştirme, şok edici durumlar karşısında hayatta kalabilme ve yeni koşullara uyum sağlama gücüdür. Hayatın sürekli değişen durumları karşısında esnek olabilme ve olumsuz duygusal ikilemlerden kurtulma ve olumsuz koşulların üstesinden gelmeye çalışırken hayatta kalmak için yeni yöntemler geliştirme becerisini içerir. Artık küresel bir dünyada yaşıyoruz ve ortaya çıkan gelişmelerden çok fazla insan etkileniyor. AB'deki ve komşu ülkelerdeki gençler, değişen sosyo-politik bağlamda artan bir dizi zorlukla karşı karşıya. Bunlar, özellikle devam eden savaşlar ve çatışmaların bir sonucu olarak artan sosyal ve politik istikrarsızlık, küresel pandemi Covid-19'un gençliğin genel durumu üzerindeki büyük etkisi ve iklim değişikliği ile bağlantılıdır. Bu zorlukların ölçeği ve kapsamı, gençlerin dayanıklılıklarını inşa etmeleri ve kullanmaları için daha fazla fırsatın geliştirilmesini gerektirmektedir" dedi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Koronavirüs, Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun ekonomi haberi: Samsun TSO AB Bilgi Merkezi'nden gençlere 'Dayanıklılık' farkındalığı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun ekonomi haberi: Samsun TSO AB Bilgi Merkezi'nden gençlere "Dayanıklılık" farkındalığı - Son Dakika
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