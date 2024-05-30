Samsun Ekonomisine İlişkin Problem ve Çözüm Önerileri Değerlendirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun Ekonomisine İlişkin Problem ve Çözüm Önerileri Değerlendirildi

Samsun Ekonomisine İlişkin Problem ve Çözüm Önerileri Değerlendirildi

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen 'Oda ve Borsalar Müşterek Toplantısı'nda, Samsun ekonomisine dair problemler ve çözüm önerileri ele alındı. Toplantıda, şehrin gelişimi için yapılan çalışmaların üyeleri merkeze alan bir yaklaşımla sürdürüldüğü vurgulandı. Ayrıca, Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nin Samsun ve Çarşamba sanayisine büyük katkılar sağlayacağı belirtildi.

30.05.2024 09:28
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Samsun ekonomisine ilişkin problem ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği "Oda ve Borsalar Müşterek Toplantısı", Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında yapıldı.

Samsun ekonomisine dair gündem maddelerinin görüşüldüğü "Samsun İli ve İlçeleri Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı", Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Hizmet Binası'nda, oda ve borsa yönetim kurulu başkanlarının katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Şehrimiz için yapılan çalışmalarımız üyelerimizi merkeze alan çizgisinden hiçbir zaman şaşmamaktadır. Üyelerimizin gündemleri, sorunları ve bu sorunlarına getirilecek çözüm önerileri bizler için önemli bir yol haritasıdır. Samsun'un tüm alanlarda gelişimi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ise "Üyelerimizin refahı ve gelişimi ilçelerimizin ve şehrimizin gelişimine, şehrimizin gelişimi ise yine üyelerimize fayda sağlayacaktır. İlçelerimizin ve Samsun'un ekonomik anlamda daha da büyümesi için tüm oda ve borsa başkanlarımızın görüş ve kanaatleri doğrultusunda önemli adımlar atılacaktır" diye konuştu.

"Çarşamba OSB'nin önemi büyük"

Toplantıda oda ve borsa başkanlarını dinleyen Vali Orhan Tavlı da Çarşamba'da kurulan OSB'nin Samsun ve Çarşamba sanayisine büyük katkılar sunacağını ifade ederek, bölgeden beklentinin yüksek olduğunu söyledi. Tavlı, "Çarşamba tarımda olduğu kadar sanayide de büyümeye devam ediyor, sanayi bölgesinde kurulan firmalarımız ise Samsun için gurur verici" şeklinde konuştu.

Toplantıya ayrıca; Vali Yardımcısı Vekili/ Canik Kaymakamı Vehbi Bakır, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, ilçe oda ve borsa başkanları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun Ekonomisine İlişkin Problem ve Çözüm Önerileri Değerlendirildi - Son Dakika

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