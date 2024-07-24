Samsun, Karadeniz'deki İller Arasında Marka ve Patent Başvurularında İlk Sırada - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Samsun, Karadeniz'deki İller Arasında Marka ve Patent Başvurularında İlk Sırada

Samsun, Karadeniz\'deki İller Arasında Marka ve Patent Başvurularında İlk Sırada

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Marka ve Patent Kurumu (TÜRKPATENT) verilerine göre Samsun, Karadeniz'deki 18 il arasında marka ve patent başvurularında birinci sırada yer almaktadır. Haziran ayında Samsun'dan 6 adet patent başvurusu yapılmış ve toplamda 32 adet patent başvurusu bulunmaktadır. Ayrıca, yılın ilk 6 ayında Samsun'da toplam 669 marka başvurusu yapılmıştır. Samsun'un ürettiği marka ve patentli ürünlerin ekonomiye katkı sağlaması beklenmektedir.

24.07.2024 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Marka ve Patent Kurumu (TÜRKPATENT) verilerine göre Samsun, marka ve patent başvurularında Karadeniz'deki 18 il arasında ilk sırada yer alıyor.

Haziran ayı iler marka başvuru dağılımını TÜRKPATENT tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Verilere göre Türkiye'de Haziran ayında en çok marka başvurusu yapan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olurken patent başvurusunda ise İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa ilk sıralarda yer aldı. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan 18 il arasında ise en çok patent ve marka başvurusu yapılan il Samsun olarak dikkat çekti.

Verilere göre Samsun'dan Haziran ayında 6, toplam 32 adet patent başvurusunda bulunuldu. Samsun hem haziranda hem de ilk 6 ayda Karadeniz'de en çok patent başvurusu yapılan il olarak başı çekti.

Marka başvurularında da Samsun, yılın ilk 6 ayında toplam 669 marka başvurusu ile bayrağı taşıdı. Haziran ayında 83 marka başvurusu yapılan Samsun'da Ocak'ta 116, Şubat'ta 150, Mart'ta 137, Nisan'da 86, Mayıs'ta 97 ve Haziran'da 83 olmak üzere toplam 669 marka başvurusu yapıldı.

Üretilen marka ve patentli ürünlerin Samsun ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Karadeniz, Samsun, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun, Karadeniz'deki İller Arasında Marka ve Patent Başvurularında İlk Sırada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Bingöl’de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
14:48 Terör halayı çekenlere dinletilen “Ölürüm Türkiyem“ şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti Terör halayı çekenlere dinletilen "Ölürüm Türkiyem" şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
13:57 Bakan Tunç’tan Bahçeli’nin “Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz“ sözlerine yanıt Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
15:16 Fenerbahçe’nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul’a geldi İşte ilk görüntüler Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
15:11 Bağcılar’da akılalmaz olay Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu Bağcılar'da akılalmaz olay! Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu
15:02 Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı
14:52 Güneş’i sahnesine davet ederek düet yapan Göksel detone oldu Güneş'i sahnesine davet ederek düet yapan Göksel detone oldu
14:11 İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu
14:06 Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere’nin en zengin ünlüleri arasına girdi Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi
12:58 Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz
12:44 Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 16:19:47. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun, Karadeniz'deki İller Arasında Marka ve Patent Başvurularında İlk Sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement