Samsun Ticaret ve Sanayi Kampüsü Projesi Başlatılıyor

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, tapusunu aldıkları alana uygulayacakları projeyle hizmet binasıyla birleştirilip, "Samsun Ticaret ve Sanayi Kampüsü" haline getireceklerini açıkladı.

Samsun TSO Kasım ayı Olağan Melis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri faaliyetler hakkında meclisi bilgilendirdi.

Türkiye'de ilk olacak

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, tapusunu alarak oda bünyesine yeni kazandırdıkları taşınmaz mal varlığı ile ilgili de meclise bilgi verdi. Murzioğlu yaptığı açıklamada, Canik Belediyesince 23 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen ihaleyle hizmet binasının yanında bulunan 1216 ada ve 13 parseldeki taşınmazı alarak oda bünyesine kazandırdıklarını söyledi. Yeni aldıkları taşınmaz alanla birlikte hizmet binasının içinde bulunduğu adanın tamamını gayrimenkul hanelerine kazandırdıklarını açıklayan Murzioğlu, "Yakın dönemde burada çok yönlü kullanacağımız belki de Türkiye'de ilk olacak, Samsun Ticaret ve Sanayi Kampüsünü hayata geçireceğiz. Siz değerli meclis üyelerimize de verdiğiniz destekten dolayı hem şahsım hem de yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Kıymetli işlere imza attık"

Göreve geldikleri günden beri kıymetli işlere imza attıklarını belirten Murzioğlu, "Odamızın yönetimine geldiğimiz günden bu yana, Karadeniz Bölgesi'ndeki lider ve öncü rolümüzü muhafaza etmek ve odamızı Karadeniz havzasında etkin bir uluslararası aktör haline getirmek vizyonuyla hareket ediyoruz. Kentimizin kalkınması bağlamında bugüne kadar ortaya koyduğumuz tüm çalışmalar elbette bu anlayışın ürünüdür. Seçilerek onurlandırılmış sizlerin de desteğiyle kıymetli işlere imza attık. Samsun'un dinamikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda bugüne kadar neredeyse hayal gibi gerçekleşmesi çok zor görünen pek çok somut işlere imza attık. Türkiye'nin ilk milli fuarına ev sahipliği yapan Samsun'un uzun yıllar özlem duyduğu, ilk güdümlü proje Samsun Fuar ve Kongre Merkezi, lojistik alanındaki potansiyelimizin ve stratejik konumumuzun değerlendirilmesine hizmet eden Samsun Lojistik Merkez, nitelikli, kaliteli üretimi destekleyen Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı, AR-GE inovasyon yeniçağın olmazsa olmazı, Samsun Teknopark, şehrimize yeni sanayi yatırımları kazandıracak olan Yeni Organize Sanayi Bölgesi, bugün sizleri ağırlamaktan, üyelerimize, misafirlerimize daha modern bir yüzle hizmet vermekten gurur duyduğumuz yeni hizmet binamız. ve yine açıklamaktan gurur duyduğumuz biraz önce bahsettiğim taşınmaz mal varlığımız. Sizlere bu süreçte verdiğiniz destekler için bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Üyelerimizi güçlendirmeye, projeler geliştirmeye ve yeni nesil hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Bizim, hepimizin; her daim ve öncelikli hedefi Samsun ekonomisine katkı vermek olacaktır. Her zaman dile getirdiğimiz gibi, Güçlü Samsun, Güçlü Türkiye hedefiyle; Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı 'Vatanını En Çok Seven, İşini En İyi Yapandır' sözü doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Meclis, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. - SAMSUN