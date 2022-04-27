Samsun trafiğine kayıtlı 402 bin 98 motorlu kara taşıtı var - Son Dakika
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Samsun trafiğine kayıtlı 402 bin 98 motorlu kara taşıtı var

27.04.2022 13:01
Samsun trafiğine kayıtlı 402 bin 98 motorlu kara taşıtı var

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mart ayı sonu itibariyle Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 402 bin 98 oldu.

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mart ayı sonu itibariyle Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 402 bin 98 oldu.

TÜİK, Türkiye'de bulunan motorlu kara taşıtlarının sayısal verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye'de mart ayında 97 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı belirtildi. Öte yandan Karadeniz Bölgesi'nde trafiğe kayıtlı araç sayısı en fazla olan il Samsun olarak dikkat çekti.

Verilere göre Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı mart ayı sonu itibarıyla 402 bin 98 oldu. Ayrıca trafiğe kayıtlı araç sayısı Tokat'ta 194 bin 236, Çorum'da 181 bin 684 ve Amasya'da 126 bin 874 olarak belirlendi. - SAMSUN

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Türkiye İstatistik Kurumu, Tragger, Samsun, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun trafiğine kayıtlı 402 bin 98 motorlu kara taşıtı var - Son Dakika


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