Samsun'un Su Ürünleri İhracatı Yüzde 90 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'un Su Ürünleri İhracatı Yüzde 90 Arttı

07.07.2025 14:48
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Samsun'da su ürünleri ihracat geliri, bu yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre yüzde 90 artış gösterdi.

Samsun'da su ürünleri ihracatından elde edilen gelirin, bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 90 artış gösterdiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'un deniz kıyısında bulunmasının su ürünleri potansiyeli yüksek bir il olmasını beraberinde getirdiğine işaret etti.

Deniz ve iç su potansiyelinin Samsun'u su ürünleri konusunda ayrıcalıklı kıldığına dikkati çeken Sağlam, "Su ürünleri yetiştiriciliği açısından zengin su kaynaklarına sahip olan genelde ülkemizin, özelde Samsun ilinin bu potansiyelinin yeni teknolojiler kullanılarak verimli şekilde değerlendirilmesi, ekonomik ve sosyal açıdan önem arz etmektedir. Samsun, su ürünleri konusunda stratejik konumu, limanları, balıkçı barınakları, modern balıkçı tekneleri, kalifiye elemanları, birikimi ve modern kent kimliğiyle bölgesinin belirleyicisidir." ifadesini kullandı.

Karadeniz'de avlanan Türk somonu, hamsi, levrek ve deniz salyangozu gibi ürünlerin Avrupa Birliği, Japonya, Rusya, Güney Kore, ABD ve Çin başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiğini vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Samsun'dan 2024 yılı ilk 6 ayında 22 milyon 248 bin 427 avro değerinde 292 ihracat işleminde 4 milyon 290 bin 789 kilogram ürün ihraç edilmişti. 2025 yılı ilk 6 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artış gerçekleşmiş ve 367 ihracat işlemi yapılmıştır. İhraç edilen ürünlerin toplam ağırlığı yüzde 60 artarak 6 milyon 921 bin 223 kilograma, toplam bedel ise yaklaşık yüzde 90 artış göstererek 42 milyon 190 bin 395 avroya ulaşmıştır. Denizlerimizdeki ve iç sularımızdaki su ürünleri kaynaklarımızı koruyup sürdürülebilirliğini sağlamak, su ürünleri yetiştiriciliğimizi ve ticaretimizi geliştirmek üzere çalışmalarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle sürdüreceğiz. Elde ettiğimiz başarıda emeği ve katkısı bulunan balıkçılarımıza, yetiştiricilerimize ve sektörümüze teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

İbrahim Sağlam, Yerel Haberler, Balıkçılık, İhracat, Ekonomi, Finans, samsun, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'un Su Ürünleri İhracatı Yüzde 90 Arttı - Son Dakika

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