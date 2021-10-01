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Samsun Yurt Savunma ihracatını yüzde 126 artırdı - Son Dakika

Samsun Yurt Savunma ihracatını yüzde 126 artırdı

01.10.2021 11:00
Samsun Yurt Savunma ihracatını yüzde 126 artırdı, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2020 Prestij Kitabı"na göre geçtiğimiz yıl ilk 1000'de yer alan şirketlerin toplam ihracatı geçen yıl 92,6 milyar dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2020 Prestij Kitabı"na göre geçtiğimiz yıl ilk 1000'de yer alan şirketlerin toplam ihracatı geçen yıl 92,6 milyar dolara ulaştı. Üretiminin yüzde 95'ini 68 ülkeye ihraç eden Samsun Yurt Savunma ise 2019 yılına göre yüzde 126'lık artış ile 49.8 milyon dolarlık ihracat geliri elde ederken, sıralamada 600 sıra birden atlama başarısı yakalayarak 368'inci oldu.

27 sektör, 61 ihracatçı birliği ile 95 bini aşkın ihracatçıyı temsil eden TİM'in hazırladığı "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2020 Prestij Kitabı", geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgiyle karşılandı. Pandeminin başrolü oynadığı 2020 gibi zorlu bir yılda yine Türk ihracatçıları tüm kısıtlamalara rağmen üretime devam ederken; silah, silah aksesuarları, silah sistem tasarımı ve üretimi konusunda Türk savunma sanayinin önemli markalarından biri olan CANiK ile Samsun Yurt Savunma'nın (SYS) elde ettiği başarı ise göz doldurdu. Toplam üretiminin yüzde 95'ini ihracata ayıran SYS'nin, geçtiğimiz yıl başta ABD olmak üzere Güney Amerika, Afrika, Pakistan, Avrupa Birliği gibi farklı farklı bölgelerde ve ülkelerde ihracat satışlarını gerçekleştirmesi şirketi sıralamada 600 basamak birden yukarı taşırken, ihracat gelirlerini de yüzde 126 oranında artırdı.

MARKALAŞABİLME YETENEĞİ İHRACATA YANSIDI

SYS Dış Ticaret Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, TİM raporu sıralamasında elde ettikleri başarının kendilerini gururlandırdığını söylerken, bu başarının bir ekip işi olduğunu, SYS olarak çok ciddi bir şekilde birbiriyle uyumlu çalışan bir ekosistem yarattıklarını dile getirdi.

İhracatta başarılı olmanın en önemli unsurunun doğru ürünü kaliteli ve doğru fiyatla doğru pazara satmaktan geçtiğini aktaran Aral, gelecekteki projeksiyonu görebilmenin ve günlük ihtiyaçları değerlendirmenin yanında, gelecek stratejileri yaratabilmek ve markalaşabilmenin de ihracatın en önemli yapı taşlarını oluşturduğuna dikkat çekti.

"Biz bunu başardık. Hem TP9 ile 2012'den beri dünya piyasasında önemli bir yere sahip olduk, hem de Mecanik ve CANiK aksesuar programıyla da markalaşmamızı perçinledik. Yine CANiK Store'larla ve CANiK Academy ile de yolumuza devam ediyoruz" diyen Aral, birbiriyle bağlantılı ve aynı vizyon başlığı altında yönetilen departman ve oluşumlarla, Türk savunma sanayinin yurt dışında bilinirlik açısından en büyük markası olan CANiK markasının bugün dünyadaki yerini her geçen gün daha yükseklere taşıdığına işaret etti.

AFRİKA PAZARI GÜÇ KAZANIYOR

Kendileri için önemli bir hedef pazarı olan Afrika'da da önemli bir yol kat ettiklerini söyleyen Aral, Mali'ye de ihale karşılığında CANiK görev tabancaları ve MECANIK marka silah aksesuarları ile birlikte ciddi bir satış gerçekleştirdiklerinin de altını çizerek, "2021 yılı için özellikle Afrika ülkelerinden yoğun talep olduğunu görüyoruz. Yerli ve milli uçaksavarımız CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfek bu taleplerde çok önemli bir rol oynuyor. 2022 yılında da SYS olarak ihracat tarafında yine aynı ülkelerle, fakat farklı birliklerle daha yüksek miktarlar için temastayız" dedi.

"İHRACAT GELİRİMİZ 2'YE KATLANACAK"

Önümüzdeki yıl da ihracatlarında hız kesmeden yollarına devam edeceklerini ifade eden Aral, "5 yıllık değil, 10 ila 15 yıllık projeksiyonları halihazırda bitirmiş durumdayız. Bütün bu süreçte kalite, servis ve marka bilinirliklerinin artmasıyla da çok daha yüksek satış seviyelerine ulaşacağız. 2020 için açıklanan TİM raporuna göre de tüm sektörler ve ihracatçılar içerisinde 368'inci sırada yerimizi aldık. Geçen yıl tüm sektörler ve ihracatçılar içerisinde en hızlı büyüyen 3'üncü şirket olmayı başardık. İleriki yıllarda çok daha üstlere, yani 200'lere çıkmayı öngörüyoruz. Bu rakamlar bizim için çok büyük onur" diye konuştu.

Aral, 2021 sonunda ise ihracat gelir hedeflerini özellikle CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfek, yeni METE SFx, METE SFT ve SFx RIVAL gibi yeni model tabancaları sayesinde 1,5 ila 2 katına çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

2012 KIRILMA NOKTASI OLDU

Aral, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"2012 yılında TP9 polimer gövdeli iğne ateşlemeli sistem tabancaların üretilmeye başlanması ve geliştirilmesiyle ihracatta çok büyük bir ivme yakalandı. 2017'de CANiK TP9 SFx modelinin ABD'de yılın tabancası seçilmesi, onu takiben 2019'da Elite Combat'ın aynı şekilde yine ABD'de yılın tabancası seçilmesi ve daha sonra da 2020'de TP9 Elite SC'nin yine ABD'de yılın tabancası seçilmesi, SYS'ye çok daha büyük bir gelişim ve markalaşmada büyük bir isim değeri katmış oldu. Ama bu üç modelin arasında tabii ki TP9 Elite SC'nin yeri çok daha farklı. SFx RIVAL da spor atıcılık konusunda çok fazla beğeni topladı."


Samsun Yurt Savunma ihracatını yüzde 126 artırdı
Samsun Yurt Savunma ihracatını yüzde 126 artırdı
Samsun Yurt Savunma ihracatını yüzde 126 artırdı
Samsun Yurt Savunma ihracatını yüzde 126 artırdı
Samsun Yurt Savunma ihracatını yüzde 126 artırdı

İhracat, Türkiye, Samsun, Silah, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Samsun Yurt Savunma ihracatını yüzde 126 artırdı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Samsun Yurt Savunma ihracatını yüzde 126 artırdı - Son Dakika
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