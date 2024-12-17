Samsung One UI 7 Beta İle Güvenlikte Yenilik - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Samsung One UI 7 Beta İle Güvenlikte Yenilik

Samsung One UI 7 Beta İle Güvenlikte Yenilik

Samsung, Galaxy cihazlar için One UI 7 beta sürümünü tanıtarak gizlilik ve güvenliği artırdı.

17.12.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsung Electronics, Galaxy cihazlarda gizlilik ve güvenlik korumasını ileriye taşıyan One UI 7 beta sürümünü kullanıma sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni One UI, kişisel verileri her katmanda korurken, tüm kullanıcı gruplarına farklı seçenekler, şeffaflık ve entegre güvenlik ayarları sunuyor. Samsung'un gelecek vizyonunu temsil eden Knox Matrix, bağlı Samsung cihazları arasında çok katmanlı ve akıllı tehdit izleme ile korumayı ileriye taşıyor.

Knox Matrix, cihazları güvenli bir özel blok zinciri olan Trust Chain aracılığıyla izlerken yeni Knox Matrix kontrol paneli, bağlı cihaz ekosisteminde şeffaf güvenliği sürdürmenin kolay bir yöntemini sunuyor.

One UI 7 sayesinde, Galaxy mobil cihazlar, televizyonlar ve ev aletleri gibi farklı Samsung akıllı cihazların güvenlik durumunu anında kontrol etmek daha kolay hale geliyor. Tüm bağlı cihazlar güncel olduğunda ve herhangi bir risk tespit edilmediğinde, yeşil renkle işaretlenerek güvenli olarak gösteriliyor. Kullanıcılar ayrıca bir cihazın risk altında olup olmadığını görebiliyor ve gösterge paneli tehdidin azaltılması için kullanıcıyı önlem almaya teşvik eden öneriler sunuyor.

Gelişmiş Veri Koruma için yeni kurtarma yöntemi, Samsung Cloud'da depolanan verileri alma sürecine kolaylık sağlıyor. Geliştirilmiş Veri Koruma, bağlı cihazları senkronize ve güvende tutuyor. Güvenilen bir cihaza erişimin kaybedilmesi durumunda kullanıcıların verilerinin kaybolmasını önleyebilmeleri için bir yedekleme planı sağlanıyor. One UI 7 ile kullanıcıların önceki cihazlarının kilit ekranı faktörünü (pin, desen veya şifre) doğrulayarak, kurtardıkları özel verileri yeni bir cihaza aktarabilmesini mümkün hale getiriyor.

Knox Matrix'in Kimlik Bilgileri Senkronizasyonu'nun bir parçası olarak Samsung, güncel hiper bağlantılı dünyası için kimlikleri ve kimlik bilgilerini yönetmek ve güvence altına almak adına "passkey" gibi yeni yöntemler geliştirdi. One UI 7 ile kullanıcılar artık Samsung Hesaplarında oturum açmak için birer passkey oluşturup kullanabiliyor.

Dijital kimlik doğrulama bilgileri olan passkey'ler uygulamalara, cihazlara ve web sitelerine güvenli bir şekilde giriş yapmayı hızlı ve kolay hale getiriyor. Bu sayede kullanıcılar yalnızca akıllı telefonlarındaki parmak izi sensörünü kullanarak TV'lerinde, AI Family Hub gibi cihazlarında güvenle oturum açabiliyor.

Maximum Restrictions ile kullanıcı denetimi artıyor

Maximum Restrictions siber tehditlere karşı güçlü bir savunma hattı oluşturuyor. One UI 7, ek koruma ihtiyaçları için tasarlanmış yeni özelliklerle kullanıcılara seçim yapabilme yetkisi tanıyor.

Maximum Restrictions, ağ bağlantıları için eklenen denetimlerle güncellendi. Böylelikle kullanıcılar temel cihaz işlevlerine erişimlerini kaybetmeden artırılmış korumanın getirdiği güvenliği yaşıyor. İlave denetimler sayesinde kullanıcılar 2G hizmetini engelleme ve potansiyel olarak güvenli olmayan ağlara bağlanıldığında verilerin ele geçirilmesini önleme seçeneğine sahip oluyor. Kullanıcılar ayrıca daha az güvenli olabilecek belirli Wi-Fi ağlar için istenmeyen otomatik yeniden bağlanmayı önleyerek verilerinin gizli kalmasını sağlayabiliyor ve istenirse manuel olarak bağlanma seçeneğine sahip olabiliyor.

Veri Hırsızlığı Koruması veri gizliliği sağlıyor

One UI 7, Android sisteminde hırsızlığa karşı koruma çözümleri paketine yalnızca Galaxy cihazlarında kullanılabilen yeni özellikler ekleyerek, cihazlar kaybolduğunda veya çalındığında bile kişisel verilerin güvende kalmasını sağlamak için uygulanan önlemleri geliştiriyor. Hırsızlık Tespit Kilidi, Çevrimdışı Cihaz Kilidi ve Uzaktan Kilit'e ek olarak, Galaxy kullanıcıları artık bir cihazın PIN'i tehlikeye girdiğinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir özellik olan Kimlik Kontrolü'ndeki ek güvenlik önlemlerinden yararlanabiliyor. Şüpheli bir etkinliğin tespit edilmesi halinde Galaxy'ye özgü koruma önlemleri devreye giriyor.

Samsung'un yapay zeka konusunda gizlilik taahhüdünün yeni bir aşamasını temsil eden One UI 7, yapay zeka çağında koruma sağlayabilecek gelişmiş güvenlik özellikleri sunuyor. Resmi One UI 7 sürümü, 2025'in ilk çeyreğinden itibaren gelişmiş, ek yapay zeka yetenekleri içeren yeni Galaxy S Serisi cihazlarda kullanılmaya başlanacak. Samsung'un işletim sistemi yükseltme politikasını genişletme taahhüdü doğrultusunda, güncelleme aşamalı olarak diğer Galaxy cihazlarına da sunulacak.

One UI 7 beta programı ilk olarak Almanya, Hindistan, Kore, Polonya, İngiltere ve ABD'deki Galaxy S24 serisi cihazlar için kullanıma sunulmuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Samsung, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsung One UI 7 Beta İle Güvenlikte Yenilik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:52 Netanyahu bir kez daha Suriye’ye gitti, Savunma Bakanı’nın verdiği mesaj dikkat çekti Netanyahu bir kez daha Suriye'ye gitti, Savunma Bakanı'nın verdiği mesaj dikkat çekti
20:35 Rusya, Taliban’ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor Rusya, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor
20:10 ABD’de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış ABD'de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış
19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
09:29 Osimhen ve Nwakaeme’den maçın önüne geçen hareket Osimhen ve Nwakaeme'den maçın önüne geçen hareket
09:17 Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi
09:11 Maçı kazanan Galatasaray’dan TFF’ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler Maçı kazanan Galatasaray'dan TFF'ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler
08:43 Top çıktı mı, çıkmadı mı İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
08:21 ABD: Oldukça zor bir konu olan PKKYPG’ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz ABD: Oldukça zor bir konu olan PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 21:15:11. #1.11#
SON DAKİKA: Samsung One UI 7 Beta İle Güvenlikte Yenilik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.