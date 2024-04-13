Sanayi Sektörü, Tüm Zamanların En Yüksek İlk Çeyrek İhracatını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi Sektörü, Tüm Zamanların En Yüksek İlk Çeyrek İhracatını Gerçekleştirdi

Sanayi Sektörü, Tüm Zamanların En Yüksek İlk Çeyrek İhracatını Gerçekleştirdi

Sanayi sektörü, Türkiye'nin ihracatında lokomotif rol üstlenmeye devam ediyor. Ana pazarların yanında alternatif pazarlardan gelen güçlü taleple sanayi bünyesindeki sektörler ihracat rekoru kırmayı sürdürüyor. Yılın ilk çeyreğinde sanayi sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payı yüzde 70,3 oldu. Otomotiv sektörü, yılın ilk çeyreğinde 9,1 milyar dolarla sanayinin alt kolları arasında en çok ihracat yapılan sektör oldu. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, makine ve aksamları sektörü, iklimlendirme sanayisi ve gemi, yat ve hizmetleri sektörü de tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatına imza attı.

13.04.2024 11:03  Güncelleme: 11:07
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Sanayi bünyesindeki 5 sektör, tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek dış satımını yaptı.

Sanayi sektörü, Türkiye'nin ihracatında lokomotif rol üstlenmeye devam ediyor.

Ana pazarların yanında alternatif pazarlardan gelen güçlü taleple sanayi bünyesindeki sektörler ihracat rekoru kırmayı sürdürüyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 63,7 milyar dolara yükseldi.

Ülkenin sanayi ihracatı ise bu dönemde yüzde 1,2 artışla 44,8 milyar dolara çıktı. Sanayi ihracatında bazı alt sektörlerde rekor kırıldığı görüldü.

Yılın ilk çeyreğinde sanayi sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payı yüzde 70,3 oldu.

Otomotiv sektörünün ihracatı 9 milyar doları aştı

Otomotiv sektörü, yılın ilk çeyreğinde 9,1 milyar dolarla sanayinin alt kolları arasında en çok ihracat yapılan sektör oldu.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 8 milyar 19 milyon dolar, makine ve aksamları sektörü 2,8 milyar dolar, iklimlendirme sanayisi 1,8 milyar dolar, gemi, yat ve hizmetleri sektörü 452,2 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatına imza attı.

Yılın ilk çeyreğinde ihracat artışı, otomotiv endüstrisinde yüzde 6,1, kimyevi maddeler ve mamullerinde yüzde 7,7, gemi, yat ve hizmetlerinde yüzde 153,9, makine ve aksamlarında yüzde 0,9, iklimlendirme sanayisinde yüzde 1,1 olarak hesaplandı.

Avrupa ülkeleri öne çıktı

Sanayi grubunda rekor kıran sektörlerin ihracat yaptığı pazarlara bakıldığında Avrupa ülkeleri öne çıktı.

Yılın ilk çeyreğinde Almanya'ya otomotiv endüstrisi 1,3 milyar dolarlık, iklimlendirme sanayisi 190,1 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Hollanda'ya kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründen 633 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Norveç'e gemi, yat ve hizmetleri sektörü 85,7 milyon dolarlık ürün sattı.

Makine ve aksamları sektörü ise Rusya Federasyonu'na 302,2 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İller özelinde bakıldığında ise otomotiv endüstrisinde 2,4 milyar dolarla Kocaeli, kimyevi maddeler ve mamullerinde 4,4 milyar dolar, makine ve aksamlarında 908,8 milyon dolar, iklimlendirme sanayisinde 708 milyon dolar, gemi, yat ve hizmetlerinde 214,9 milyon dolarla İstanbul öne çıktı.

TİM verilerine göre, bu yılın ve geçen yılın ocak-mart döneminde sanayi ve sanayiye bağlı sektörlerin ihracat verileri şöyle:

1 OCAK - 31 MART
SEKTÖRLER20232024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)
SANAYİ44.239.57144.759.7491,270,3
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER3.601.6223.570.687-0,95,6
Tekstil ve Hammaddeleri2.430.3302.414.591-0,63,8
Deri ve Deri Mamulleri568.637409.533-28,00,6
Halı602.654746.56223,91,2
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.7.445.1688.019.1007,712,6
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri7.445.1688.019.1007,712,6
C. SANAYİ MAMULLERİ33.192.78233.169.962-0,152,1
Hazırgiyim ve Konfeksiyon5.190.1394.539.463-12,57,1
Otomotiv Endüstrisi8.606.7679.132.4316,114,3
Gemi, Yat ve Hizmetleri178.085452.189153,90,7
Elektrik ve Elektronik3.987.5783.964.707-0,66,2
Makine ve Aksamları2.738.9572.764.8900,94,3
Demir ve Demir Dışı Metaller3.274.8813.004.891-8,24,7
Çelik3.550.2383.984.11712,26,3
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri1.152.7731.067.358-7,41,7
Mücevher1.677.1831.473.937-12,12,3
Savunma ve Havacılık Sanayii1.071.6931.002.559-6,51,6
İklimlendirme Sanayii1.764.4891.783.4201,12,8

Kaynak: AA

İhracat, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi Sektörü, Tüm Zamanların En Yüksek İlk Çeyrek İhracatını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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