Sanayi Teşvikleri Yeniden Değerlendirilmeli

Ekonomi

Yılın son meclis toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, sektör bazında desteklerin ve teşviklerin artması ile ilgili çağrıda bulundu. Teşvik mekanizmasının yeniden değerlendirilerek sanayiciye güç verecek şekilde kurgulanması gerektiğine dikkat çeken Kasapoğlu, devlet teşviklerinin özellikle emek yoğun sektörlerde yeniden kurgulanması gerektiğini vurguladı.

Denizli Sanayi Odası (DSO) meclisi aralık ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Denizli Sanayi Odası Başkanı Kasapoğlu, sektör bazında desteklerin ve teşviklerin artması konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bölgesel teşvik kurgusunun süratle gözden geçirilmesi, sanayicinin karşısına ihtiyaçlara yönelik sektörel teşviklerle çıkılması gerektiğini kaydeden Kasapoğlu, "Sanayide bölgesel teşviklerin yeniden gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlara göre yeniden kurgulanarak hazırlanması gerektiğine inanıyoruz. Her sektörün dinamikleri farklı ve günümüz şartlarında sanayicilerin daha esnek ve hedef odaklı teşviklerle desteklenmesi büyük önem taşıyor. Bu düzenlemeler, sektörel büyümeyi hızlandıracak, yeni yatırımların önünü açacak ve istihdam oluşturulmasında katkı sağlayacaktır. Teşviklerin daha stratejik bir şekilde yönlendirilmesi, sanayicimizin dünya pazarında daha güçlü bir konuma gelmesini sağlayacak ve rekabet gücümüzü artıracaktır. Bu adımların süratle atılması, 2025 ve sonrası için sanayicilerin rotasını belirlemesine de yardımcı olacak" dedi.

Denizli Sanayi Odası Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısı, Müjdat Keçeci Meclis Salonu'nda yapıldı. TCMB Eski Başekonomisti ve Akademisyen Prof. Dr. Ali Hakan Kara'nın konuk konuşmacı olarak katıldığı toplantı, Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu'nun oturumu açmasıyla başladı. Meclis'in gündeminde; güncel ekonomik gelişmeler, sanayicilerin sorun ve çözüm önerileri, mesleki eğitim, istihdam, ekonomik gündem, sektörel değerlendirmeler, AB ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, Kasım ayı faaliyetleri ve gerçekleştirdiğimiz ziyaretler yer aldı.

2024 yılının son Meclis Toplantısında önemli değerlendirmelerde bulunan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, gündem başlıkları ve güncel verilerle ilgili açıklamalarda bulunduktan sonra Kasım Ayı Oda Faaliyetleri ve gelecek ay yapılması planlanan çalışmalar hakkında Meclis Üyelerini bilgilendirdi. Başkan Kasapoğlu, Ankara temaslarını ve Denizli Model Fabrika'daki son durumu da paylaştı.

Başkan Kasapoğlu Haziran-Temmuz aylarını işaret etti

Sanayicilerin yaşadığı sıkıntıların dünyadan bağımsız olmadığını belirten Başkan Kasapoğlu, Avrupa'daki ekonomik daralmanın da Türkiye'yi de olumsuz yönde etkilediğini kaydetti. Kasapoğlu, Çin'in hızla büyüyen sanayi üretiminin Avrupa'daki sanayiciler üzerinde baskı oluşturduğunu ve bu durumun Türkiye'ye yansıdığını aktardı. Ancak, her şeye rağmen sanayide sektörlerin dayanıklılığını koruması gerektiğinin altını çizen Başkan Kasapoğlu, özellikle ülke ekonomisindeki kur politikaları, faiz oranları ve maliyet artışlarının sanayiciler için büyük bir yük oluşturduğunu belirtti, döviz kurunun aynı seviyede kalmasının sektördeki yükü daha da artıracağını aktardı. 2025 yılına dair öngörülerini de paylaşan Başkan Kasapoğlu, yeni yılın zorluklarla başlayacağını belirterek, ihtimalle bir rahatlama için Haziran ve Temmuz aylarını işaret etti.

"Sanayici çarkların dönmesi için mücadele veriyor"

Konuşmasında nitelikli işgücü ihtiyacına da dikkat çeken ve mesleki eğitim konusuna ayrıca önem verdiklerini belirten Başkan Kasapoğlu, "Sanayicinin tek şansı, çarkların dönmesidir. Eğer üretim devam ederse, istihdam sürdürülebilir, ihracat yapabiliriz ve ekonomiye katkı sağlarız. Ancak, bu çarkların dönmesi için doğru politikaların, uygun maliyetlerin ve sürdürülebilir bir öngörülebilirliğin sağlanmasına ihtiyaç var. Şu anki ekonomik belirsizlik, sanayiciyi zor durumda bırakıyor. Kur dalgalanmaları, enflasyon ve yüksek faiz oranları üretim süreçlerini sıkıştırıyor, maliyetleri artırıyor. Ama sanayici umutsuz değil, durmaz, mücadele eder, yeniden başlamak için çabalar. Yeter ki çarklar dönmeye devam etsin" dedi. Başkan Kasapoğlu, toplantının sonunda, tüm katılımcılara teşekkür ederek, 2025 yılı için daha öngörülebilir bir ekonomi ile daha güçlü bir sanayi için birlikte çalışılması gerektiğini dile getirdi.

DSO Meclisi Prof. Dr. Hakan Kara'yı ağırladı

DSO Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısının konuğu, Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara oldu. "ABD Seçimleri Ertesinde Dünya ve Türkiye Ekonomisi" başlıklı bir sunum gerçekleştiren Kara, güncel ekonomik gelişmeleri detaylı olarak ele aldı. Kara, ihracat ağırlıklı küresel büyüme rakamlarına dikkat çekerek, "Küresel ölçekte imalat sanayi hizmetlere göre zayıf seyrediyor. İhracat pazarlarımızdaki büyüme yavaş toparlanıyor. İhracatımızın yavaşlaması daha çok dış talepten kaynaklanıyor. 2025 yılının ortalarına doğru bir toparlanma bekleniyor. 2025 yılında küresel büyümede bir ivmelenme öngörülmüyor" ifadelerine yer verdi.

Avrupa ekonomisinde 5 yıllık büyüme beklentilerini aktaran Kara, IMF Küresel Ekonomik Görünüm Büyüme Tahminlerini ele aldı. Çin pazarındaki ekonomik görünüme ve dünya ekonomisine yansımalarına ayrıca parantez açtı. 2024-2025 yılı makroekonomik projeksiyonlarını aktaran Prof. Dr. Kara, GSYİH, enflasyon, cari denge, bütçe dengesi, dolar/TL paritesi (yıl sonu), TCMB faizi (yıl sonu) başlıklarındaki verileri de Meclis Üyeleri ile paylaştı.

Meclis Üyeleri 2025 beklentileri, öngörüleri, enflasyon, mevcut politikalar ve ekonomi verileri ile ilgili merak ettiği soruları, Prof. Dr. Kara'ya yöneltti. Oldukça verimli geçen toplantının ardından, Başkan Kasapoğlu ve Başkan Konyalıoğlu tarafından Prof. Dr. Kara'ya hediye takdiminde bulunuldu. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı, dilek ve temennilerin aktarılmasıyla sona erdi. - DENİZLİ