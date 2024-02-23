Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep'te sanayicilerle bir araya geldi.
Bakan Kacır, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonu'nda sanayicilerle yaptığı görüşmede, üretim şehrinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Gaziantep'in, son 22 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen üretim atılımında hep öncü rol üstlendiğini ifade eden Kacır, "Gaziantep'te 22 yıl öncesine baktığımızda 2 OSB var ve 53 bin istihdam sağlanıyordu. Bugün 6 tüzel kişilik kazanmış OSB'de 306 binden fazla emekçi kardeşimizi istihdam ediyoruz. 22 yıl önce OSB'lerde 421 parselde üretim faaliyeti sürüyorken, bugün 1424 parselde üretim devam ediyor. 10 milyar doları aşan ihracat gücümüzün de en önemli altyapılarından biri aslında OSB'ler." diye konuştu.
Depremin hemen ardından hep birlikte el ele, sırt sırta verdiklerini ifade eden Bakan Kacır, depremin ilk anından itibaren yeni meskenler, yeni konutlar yaparak bölge halkını hak ettiği konfora yeniden ulaştırmaya gayret ettiklerini belirtti.
Bakan Kacır, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Biz bu şehirde TEKNOFEST yaptık. O gün bugündür, milli teknoloji rüzgarı esmeye devam ediyor. Bu şehrin okullarında geleceğin teknolojileri için heyecanla çalışan, coşkusunu hisseden 10 binlerce gencimiz var. Biz onlara sahip çıkmaya, destek olmaya devam edeceğiz." dedi.
Programa AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek ile sanayiciler katıldı.
Toplantı, açılış konuşmasının ardından soru cevap bölümüyle sürdü.
Son Dakika › Ekonomi › Sanayi ve Teknoloji Bakanı Gaziantep'te Sanayicilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.
BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.
Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?