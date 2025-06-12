Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "2030 yılında bu topraklardan 100 bin teknoloji girişimi doğacak" - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "2030 yılında bu topraklardan 100 bin teknoloji girişimi doğacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "2030 yılında bu topraklardan 100 bin teknoloji girişimi doğacak"
12.06.2025 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2030 yılına geldiğimizde bu topraklardan 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını sağlayacağız." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2030 yılına geldiğimizde bu topraklardan 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını sağlayacağız." dedi.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) açılış töreninde konuşan Kacır, son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok büyük bir ekosistem inşa ettiklerini söyledi.

Kacır, "23 yıl öncesinde Türkiye'nin teknoparklarının sayısı ikiydi. Bu iki teknoparkta sadece 56 teknoloji girişimi faaliyet gösteriyordu. Şimdi Türkiye'nin 60 şehrinde 106 teknoparkımızda 11 bin 500 teknoloji girişimimiz var." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin dört bir yanında 1700'e yakın AR-GE ve tasarım merkezi olduğunu ve AR-GE insan kaynağının 29 binden 292 bine yükseldiğini dile getiren Kacır, önümüzdeki dönemde atacakları adımlarla Türk girişimcilerinin adlarını dünyaya duyurmaya devam edeceğini vurguladı.

Kacır, şunları kaydetti:

"Son dönemde teknoloji ve inovasyon fonuyla kalkınma ajanslarımız aracılığıyla çıktığımız bölgesel girişim sermayesi fon çağrılarıyla Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Fonuyla ve özellikle Tech-InvesTR programında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yürüttüğümüz işbirliğiyle 5 milyar liranın üzerinde bir kamu kaynağını girişim sermayesi fonlarına yönlendirmiş ve 88 milyar liralık girişim sermayesi yatırımını harekete geçirmiş olduk. Geçtiğimiz 4 yılda Türkiye'de teknoloji girişimlerine yapılan yatırım tutarı 5 milyar 100 milyon dolara erişti. 2010-2019 arası dönemde ortalama yatırım tutarı Türkiye'nin teknoloji girişimlerine yapılan ortalama yatırım tutarı yıllık 60 ila 80 milyon dolar düzeyinde gerçekleşiyor. Son dönemde bu bir milyar doları aştı. İnanıyorum ki bunun sonuçlarını önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz.

Halihazırda yedi teknoloji girişimimiz milyar dolar değeri aşmış durumda. Ama hedefimiz bu sayı hızla yükseltmek. Bu amaçla Turcorn 100 programını başlattık. Milyar dolar değeri aşma potansiyeline sahip girişimlere yönelik terzi usulü destekler sunduğumuz Turcorn 100 programıyla inanıyorum ki önümüzdeki dönemde küreselleşen, büyüyen ve ekosistemde çarpan etkisi oluşturabilecek başarılar elde eden teknoloji girişimlerimizin sayısı hızla artacak."

2030 yılına gelindiğinde bu topraklardan 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını sağlayacaklarını belirten Kacır, "İşte İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) liderliğinde hayata geçen BTM Merkezi bu çabalarımızla çok ayrıcalıklı bir paya sahip." diye konuştu.

Kacır, İstanbul Ticaret Odası'nın meslek komiteleriyle buradaki girişimler arasında etkileşimin artmasının bir çarpan etkisi oluşturacağını ve girişimlerin geliştirdikleri teknolojileri reel sektörün beklentilerini karşılayacak istikamette geliştirmeyi sürdürmeleri açısından çok yararlı çalışmalara imza atılacağını temenni ettiğini belirtti.

TEKMER olarak faaliyetlerine devam edecek BTM'ye desteklerini sürdüreceklerini belirten Kacır, "İstanbul'da önümüzdeki dönemde Atatürk Havalimanı terminal binalarını, dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezine dönüştürerek Terminal İstanbul projesini hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.

Kacır, "Bugüne dek 10 bine yakın teknoloji girişiminin doğmasına, büyümesine katkı sunmuş olan bu merkezin önümüzdeki dönemde KOSGEB desteğiyle TEKMER şapkasıyla ekosisteme çok daha büyük katkılar vereceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dün Türkiye tarihi için önemli bir anlaşmayı dünyaya duyurduklarının altını çizen Kacır, "Buradan 8 bin kilometre ötede Endonezya, Türkiye'nin geliştirdiği, Türk mühendislerin, Türk teknisyenlerinin ürettiği 5. nesil savaş uçağı KAAN'ı, 48 adet temin etmek, tedarik etmek üzere bir anlaşmaya Savunma Sanayi Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile birlikte imza koydu." dedi.

Kacır, ayrıca İtalya'nın en büyük havacılık ve teknoloji firmalarından biri olan Leonardo ile Baykar'ın da önümüzdeki dönemde özellikle Avrupa'da savunma sanayi ve havacılık alanında atacakları adımları dünyaya duyurduklarına şahitlik ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Fatih Kacır, Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Havacılık, istanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: '2030 yılında bu topraklardan 100 bin teknoloji girişimi doğacak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi
Markus Gisdol resmen Kayserispor’da Markus Gisdol resmen Kayserispor'da
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
İlk görüntü geldi Leroy Sane İstanbul’a geliyor İlk görüntü geldi! Leroy Sane İstanbul'a geliyor
Diyarbakır Barosu, Narin Güran davasına katılma talebinin reddine itiraz etti Diyarbakır Barosu, Narin Güran davasına katılma talebinin reddine itiraz etti
Milan Skriniar, PSG’de kadro dışı Milan Skriniar, PSG'de kadro dışı
Trump’ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı Trump'ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
Aziz Yıldırım’dan sürpriz buluşma Kongre üyeleriyle toplantı yaptı Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma! Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
Bebeğini çatıda ölüme terk eden anne tutuklandı Bebeğini çatıda ölüme terk eden anne tutuklandı
Ergin Ataman’dan Ali Koç’a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı’ya veda etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'ya veda etti

18:37
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
15:29
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
08:00
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
07:28
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
01:15
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ABD’ye nükleer resti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye nükleer resti
01:01
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak
23:54
Yunanistan’da içme suyunda uranyum tespit edildi, iki köyde su kullanımına yasak getirildi
Yunanistan'da içme suyunda uranyum tespit edildi, iki köyde su kullanımına yasak getirildi
23:40
Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga
Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga
23:39
Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı
Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı
23:28
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya’yı devirdi
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya'yı devirdi
23:21
Los Angeles FC’den Cengiz Ünder kararı Resmen bildirdiler
Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı! Resmen bildirdiler
23:14
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı’ya veda etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'ya veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 19:10:21. #7.13#
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "2030 yılında bu topraklardan 100 bin teknoloji girişimi doğacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.