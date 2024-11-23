Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Siverek İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Siverek İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Siverek İlçe Kongresi\'nde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adım adım Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştiriyoruz.

23.11.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adım adım Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştiriyoruz. Savunma sanayisinde 22 yıl içinde yurt dışına bağımlılığı yüzde 80'lerden yüzde 20'lerin altına düşürdük. Yerli ürün payını yüzde 80'lerin üzerine çıkardık." dedi.

Bakan Kacır, Siverek Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Siverek 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'ye baştan sona hizmetler, projeler ve eserler kazandırıldığını söyledi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin dört bir yanını bu dönemde organize sanayi bölgeleriyle donattıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

" OSB'lerimizin sayısını 191'den 362'ye bu dönemde yükselttik. OSB'lerde çalışan sayısını 415 binden 2 milyon 700 bine bu dönemde çıkardık. Bacası tüten fabrikaların sayısını OSB'lerde 11 binden 59 bine bu dönemde yükselttik. Türkiye'yi araştırma, geliştirme, yüksek teknoloji, inovasyonla bu dönemde tanıştırdık. Türkiye'de AR-GE yapan insan sayısını 29 binden 291 bine bu dönemde çıkardık. Teknoparkların sayısını 2'den 104'e bu dönemde yükselttik. Teknoparklardaki şirketlerin sayısını 56'dan 11 bine bu dönemde biz çıkardık. Bütün bu gelişmeler, Türkiye'yi bölgesinde güç, küresel düzeyde etki sahibi bir ülke kıldı. Bütün bu gelişmeler, Türkiye'yi hür ve bağımsız olma yolculuğunda çok daha kuvvetli kıldı."

"İnsanlık Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkabilecek olmasından endişe ediyor"

Türkiye'nin dört bir yanının ateş çemberi olduğuna işaret eden Bakan Kacır, "Kuzeyimizdeki savaş halen devam ediyor, Rusya- Ukrayna Savaşı ve insanlık her an bu savaşın başka ülkelere sıçramasından hatta Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkabilecek olmasından endişe ediyor." ifadelerini kullandı.

"İşte güneyimizde İsrail, bir yılı aşkın zamandır dünyanın gözü önünde bir soykırım yapıyor." diyen Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklar, bebekler, kadınlar, binlerce, on binlerce masum insan, 50 bine yakın can İsrail tarafından katledildi. 2 milyona yakın insan yerlerinden, yurdundan, mahallesinden edildi. Bütün bunlar bizim için tam bağımsızlık iddiasını bizim için kendi imkanlarımızla, kendi kabiliyetlerimizle, kendi toprağımızı, kendi gök vatanımızı, kendi Mavi Vatanımızı savunma, muhafaza etme gayretlerini çok daha hayati kılıyor. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adım adım Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştiriyoruz. Savunma sanayisinde 22 yıl içinde yurt dışına bağımlılığı yüzde 80'lerden yüzde 20'lerin altına düşürdük. Yerli ürün payını yüzde 80'lerin üzerine çıkardık. Artık kendi kara araçlarını kendi geliştiren, kendi üreten bir ülkeyiz. Kendi tanklarını kendi üretebilen bir ülkeyiz. Kendi çıkarma gemilerini, kendi fırkateynlerini kendi geliştiren, kendi üreten bir ülkeyiz. Kendi uydularını kendi geliştiren, kendi üreten bir ülkeyiz."

Bakan Kacır, Şanlıurfa'da büyük bir bilim merkezi kurduklarını ve bunun kısa sürede açılacağını belirterek, Siverek'e de bilim merkezi yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kongreye AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Bekir Bozdağ, Abdulkadir Emin Önen, Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyyüpoğlu, Hikmet Başak ve Mehmet Ali Cevheri, AK Parti İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi, Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, AK Parti Siverek Koordinatörü Gürkan Ayaydın ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Fatih Kacır, Mehmet Fatih Kacır, Yerel Haberler, Teknoloji, AK Parti, Politika, Siverek, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Siverek İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:39 İşte terör örgütünün acımasızlığı Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi İşte terör örgütünün acımasızlığı! Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi
18:08 Yenidoğan Çetesi davasında ara karar Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek
17:52 Canlı anlatım Maç başladı Canlı anlatım! Maç başladı
17:06 Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa’da her yeri vurabiliriz Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz
13:18 Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlerden paylaşım başına dudak uçuklatan kazanç Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlerden paylaşım başına dudak uçuklatan kazanç
07:07 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tepkisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
06:46 İstanbul’da fabrika yangını İstanbul'da fabrika yangını
01:57 İstanbul Havalimanı’nda yolculara Şevval Sam sürprizi İstanbul Havalimanı'nda yolculara Şevval Sam sürprizi
01:11 Ünlü kebapçı Bedri Usta’nın kardeşi feci şekilde can verdi Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
00:16 Samsun’da iğrenç olay: 76 yaşındaki adam köpeğe cinsel saldırıdan tutuklandı Samsun'da iğrenç olay: 76 yaşındaki adam köpeğe cinsel saldırıdan tutuklandı
23:17 DEM’li eş başkandan Tunceli’de ayaklanma çağrısı: 1938’deki gibi işgal ettiler DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler
23:16 Kayyum kararının ardından Tunceli ve Elazığ için ’Yasak’ kararı Kayyum kararının ardından Tunceli ve Elazığ için 'Yasak' kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 19:05:39. #1.12#
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Siverek İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.