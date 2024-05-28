Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Tacikistan ile ilişkilerimiz ticareti olumlu etkiliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Tacikistan ile ilişkilerimiz ticareti olumlu etkiliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Tacikistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Tacikistan ile gelişen ilişkilerin hem Türkiye'nin bölge ile ticaretini olumlu etkilediğini hem de Orta Asya'nın küresel ticaretteki etkinliğini artırdığını belirtti. İki ülke arasındaki iş ve yatırım imkanlarının değerlendirildiği forumda, yeni işbirlikleri oluşturulması amaçlandı. Tacikistan'ın sahip olduğu yeşil enerji altyapısının Türk sanayisi için önemli bir avantaj olduğunu vurgulayan Kacır, Tacikistan ile yapılan işbirliğinin yatırımcıların önünü açacağını ifade etti.

28.05.2024 17:19
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tacikistan ile gelişen ilişkilerimiz hem ülkemizin bölge ile ticaretini olumlu etkiliyor hem de Orta Asya'nın küresel ticaretteki etkinliğini artırıyor" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Türkiye-Tacikistan İş Forumu gerçekleştirildi. İki ülke arasındaki iş ve yatırım imkanlarının değerlendirildiği forum çerçevesinde, sanayi, enerji, ulaştırma, gençlik ve spor, bilim ve teknoloji, medya, sağlık, kültür ve sanat alanında yeni işbirlikleri oluşturulması amaçlandı.

Toplantıda bir açılış konuşması gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, pek çok alanda lider teknoloji girişimleri çıkarmaya kararlı olduklarını belirtti. Yeni ticaret ve yatırım ortaklıklarıyla ticaret, sanayi ve teknoloji alanlarındaki başarı ve tecrübelerini dost ve kardeş ülkelerle paylaştıklarını söyleyen Kacır, "Kardeş ve dost bir ülke olarak gördüğümüz Tacikistan hem ekonomik potansiyeliyle hem de Asya Avrupa arasındaki lojistik bağlantılardaki rolü ve sahip olduğu doğal kaynaklarla da Asya'da önde gelen ticaret yatırım ortaklarımız arasında yer alıyor. Türkiye olarak Tacikistan'ın son dönemde sanayileşme ve kalkınma yolculuğunda gösterdiği başarıyı takdir ediyoruz. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanlarımızca belirlenen bir milyar dolarlık ticaret hacmine bir an evvel ulaşmak için iş insanlarımızla, sizlerle omuz omuza yürüyoruz. Tacik kardeşlerimiz de bu hedef doğrultusunda desteklerini her daim hissediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Tacikistan ile yapılan işbirliğinin daha da ilerletilmesi ile yatırımcıların önü açılacak"

Kacır, bugün Tacikistan ve Türkiye arasında işbirliği yapılmasına yönelik imzalanan protokol ile Tacikistan'la karşılıklı yatırımların artacağına dikkati çekerek, "Tacikistan, bugün imzaladığımız yatırımların teşviki ve karşılıklı korunmasına ilişkin anlaşmayla, yatırım birliğini artırmak için bir katalizör rolü üstlenecek. Güncellediğimiz anlaşmayla birlikte getirilen tahkim mekanizması, yatırımcılar için güvenilir bir yatırım ortamının tesis edilmesini sağlayacak. Bu işbirliğinin daha da ilerletilmesi kurumsallaşması için düzenli olarak gerçekleştireceğimiz iş forumları ve karma ekonomik komisyon toplantıları da yatırımcıların ve girişimcilerin önünü açacak öncelikli platformlar olacak" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen 12. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ile ticaret yatırım sanayi, bankacılık, enerji, ulaştırma ve iş çevreleri alanlarında işbirliğine dair bir eylemlerin yer aldığı 56 maddelik bir eylem planı hazırlandığını ifade eden Kacır, bu çerçevede Türk-Tacik ticaret ve sanayi forumunun faaliyete geçmesi ve belli sektörlerde etkinliklerin ve ülke tanıtım toplantılarının düzenlenmesi hususlarında mutabakata vardıklarını aktardı.

"Tacikistan ve Türkiye arasındaki işbirliği, yeşil dönüşüm alanında eşsiz fırsatlar barındırıyor"

Tacikistan'ın Türk sanayisi için en önemli avantajlarından birinin, sahip olduğu yeşil enerji altyapısı olduğuna da dikkati çeken Kacır, "Sınırda karbon düzelmesi mekanizması devreye girdiğinde sadece kendi üretim süreçlerimizdeki karbon emisyonlarından değil, kullandığımız ham madde ve ara mallarının rejimindeki karbon emisyonlarından da sorumlu hale geleceğiz. Dolayısıyla Tacikistan ve Türkiye arasındaki işbirliği hem Tacikistan için hem Türkiye için yeşil dönüşüm alanında eşsiz fırsatlar barındırmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

"Tacikistan ile gelişen ilişkilerimiz ülkemizin bölge ile ticaretini olumlu etkiliyor"

Sanayi ve teknoloji alanında tesis ettikleri mutabakat ile Tacikistan'la ilişkileri derinleştirip daha da ileri bir boyuta taşıyacaklarını da dile getiren Kacır, "Tacikistan ile gelişen ilişkilerimiz hem ülkemizin bölge ile ticaretini olumlu etkiliyor hem de Orta Asya'nın küresel ticaretteki etkinliğini artırıyor. Tacikistan'ın bölgesel ve küresel ekonomiyle entegrasyonunu sağlama amacıyla adımları yakından takip ediyor ve her daim başarılarını destekliyoruz. Türkiye için sanayi ve teknolojik kabiliyetini Tacik kardeşlerimizle paylaşmak, dost Tacikistan'la kalkınma yolculuğunu birlikte sürdürmek esaslı aracımızdır. İlişkilerimize hak ettiği potansiyeli ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu evet doğrultusunda çalışmalarımızı hızlandırıyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Tacikistan ile ilişkilerimiz ticareti olumlu etkiliyor - Son Dakika

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