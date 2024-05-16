Sanayi ve Teknoloji Bakanı, uluslararası girişim sermayesi fon yöneticileriyle görüştü - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, uluslararası girişim sermayesi fon yöneticileriyle görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, uluslararası girişim sermayesi fon yöneticileriyle görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Londra'da gerçekleşen Tech.EU Zirvesi'nde uluslararası girişim sermayesi fon yöneticileriyle bir araya geldi. Kacır, Türkiye'deki teknoloji girişimi ekosistemi ve teşvik sistemini anlatarak, fon ve şirketleri Türkiye'ye yatırıma davet etti. Ayrıca, İngiltere Teknoloji ve Dijital Ekonomi Bakanı Saqib Bhatti ve Düzenleyici Reformdan Sorumlu Bakan Dominic Johnson ile de görüşen Kacır, iki ülke arasındaki iş birliği ve yatırım olanaklarını ele aldı. Muhatap bakanlar, Türkiye'deki savunma sanayi ve AR-GE konularındaki gelişmelerin etkileyici olduğunu belirterek, en kısa zamanda Türkiye'yi ziyaret etme niyetlerini dile getirdi.

16.05.2024 21:17
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, toplam büyüklüğü 30 milyar doları aşan uluslararası girişim sermayesi fon yöneticileriyle görüştü.

Kacır, bir dizi programa katılmak için bulunduğu başkent Londra'da, Tech.EU Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapmasının ardından, ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Kacır, toplam büyüklüğü 30 milyar doları aşan uluslararası girişim sermayesi fon yöneticileriyle bir araya geldi.

Türkiye'deki teknoloji girişimi ekosistemi ve teşvik sistemini anlatan Bakan Kacır, fon ve şirketleri Türkiye'de yatırıma davet etti.

Kacır ayrıca, İngiltere Teknoloji ve Dijital Ekonomi Bakanı Saqib Bhatti ve Düzenleyici Reformdan Sorumlu Bakan Dominic Johnson ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, karşılıklı iş birliği imkanları ve yatırımlar ele alındı.

Bakan Kacır her iki Bakanı Türkiye'ye Saha Expo ve TEKNOFEST'e davet etti ve Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG'u tanıtarak maketini hediye etti.

Muhatap bakanların görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinden memnun olduklarını belirttiği ve bu iş birliğinde daha yüksek potansiyel olduğunu ifade ettikleri öğrenildi. Özellikle savunma sanayi ve AR-GE konusundaki gelişmelerin etkileyici olduğunu belirten bakanların, en kısa zamanda Türkiye'yi ziyaret edeceklerini söyledikleri aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı, uluslararası girişim sermayesi fon yöneticileriyle görüştü - Son Dakika

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