Sanayicinin sorunları masaya yatırıldı

Denizli Sanayi Odası (DSO) ve Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan 'Sanayi Yönetişim Masası' protokolü kapsamında kurulan danışma kurulu, ilk toplantısını DSO'da gerçekleştirdi. Toplantıda, Denizli sanayisinin güncel sorunları ve geleceğe yönelik iş birliği imkanları detaylı bir şekilde ele alındı. DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, "Yeni OSB girişimlerini ve OSB'ler dışında kalan bölgelerdeki işletmelerimizin altyapı, su, ulaşım ve çevre sorunlarını masaya yatırdık. Sanayimizin karşılaştığı yapısal sorunlara çözüm üretme iradesiyle yola çıktığımız bu sürecin, Denizli'mizin üretim gücünü ve kalkınma vizyonunu güçlendireceğine inanıyorum" dedi.

Sanayi Yönetişim Masası Danışma Kurulu, ilk toplantısını, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirdi. DSO adına; Danışma Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üyesi Enis Emre Boz, Meclis Üyeleri Yavuz Perçin ve Tolga Varlıker, Genel Sekreter Dr. Sezgi Akbaş ve Genel Sekreter Yardımcısı Cansun Özdülger yer aldı.

Danışma Kurulu'na Denizli Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Meclis Üyeleri Tarık Boyar, Ufuk Durmuş ve Emrah Cihan Deniz, Genel Sekreter Yardımcıları Hülya Bartal ve Onur Yılmaz, Projeler Şube Müdürü Berna Yılmaz, Dış İlişkiler ve Projeler Sorumlusu Pelin Aslı Özen katıldı. DESKİ Genel Müdür V. Egemen Emre Beşli ve Mimar Özge Altıntop da Danışma Kurulu'nun gündemleri kapsamında davetlisi olarak toplantıda hazır bulundu.

"Türkiye'ye örnek olacak bir iş birliğini hayata geçirdik"

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli'deki sanayi alanlarının mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu ve sanayicilerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilmek adına bu alanların daha organize bir biçimde geliştirilmesi ihtiyacını vurguladı.

Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Sanayi Yönetişim Masası, Denizli sanayisinin önceliklerini ve çözüm bekleyen konularını doğrudan ele almak için hayati bir platform. Türkiye'ye örnek olacak, olumlu çıktılar alacağımıza inandığımız bir iletişim, yönetişim platformu oluşturmuş olmanın heyecanı içindeyiz. Sanayicilerimizin dile getirdiği talepler ile Büyükşehir Belediyemizin kentin geleceği için belirlediği beklentiler, katılımcı bir yaklaşımla aynı masa etrafında şeffaf bir şekilde ele alınacak. Bu sayede hem sanayimizin ihtiyaçlarını karşılayacak hem de şehir yönetimimizin vizyonu doğrultusunda ortak hedeflere ulaşacağız" dedi.

"Ortak akılla ve vizyoner bir yaklaşımla hareket edeceğiz"

DBB Genel Sekreteri Bülent Bozbaş da "Şehrimizin geleceği için, daha yaşanabilir ve müreffeh bir Denizli için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Ortak akılla hareket ederek, sadece mevcut sorunları çözmekle kalmayacak, aynı zamanda geleceğe yönelik stratejik adımlar atmış olacağız. Bu iş birliği sayesinde Denizli'yi hem sanayi hem de yaşam kalitesi açısından örnek bir şehir haline getireceğimize, vizyoner yaklaşımlarla şehrimizin kalkınma ivmesini artıracağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

"Geleneksel yönetim anlayışının yerine yönetişim pratiklerini benimsiyoruz"

DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş ise, kamu yönetiminde geleneksel sorun çözme yöntemlerinin yerini yönetişim pratiklerine bırakmasının önemini vurguladı. Akbaş, "Uzun süredir kurulması adına gayret gösterdiğimiz bu ortaklığın Denizli'nin ortak faydasına yapılacak işlerde önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Sanayicilerimizin uzun zamandır çözümünü beklediği birçok sorunun önceliklendirilmesinde iki kurumun birlikte koyacağı irade önem arz ediyor" dedi.

Danışma Kurulunun gündeminde önemli başlıklar yer aldı

Toplantının ilk gündem maddesinde, Sanayi Yönetişim Masası'nın genel işleyişi ile teknik ve idari süreçlerinin belirlenmesi üzerinde duruldu. Teknik ve sosyal konulara ilişkin çalışmalara göre her iki kurum profesyonellerinden oluşan çalışma gruplarının oluşturulmasına karar verildi. Denizli'de yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanları oluşturulması ve planlanması konusu detaylıca görüşüldü. Başta Kocabaş bölgesi olmak üzere, OSB alanları dışındaki sanayi bölgelerinde yaşanan içme suyu sorunlarına çözüm bulmak amacıyla ilgili gündem maddesi de Danışma Kurulu Toplantısı'nda ele alındı. Toplantıda, Pınarkent, Hacıeyüplü ve Bozburun gibi sanayi alanlarındaki altyapı ve üstyapı sorunları masaya yatırılarak, bu bölgelerdeki ihtiyaçlar belirlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Sanayi Odası iş birliğinde kentin ortak hafızasının güçlendirilmesine yönelik projeler ile etkinlikler hakkında bilgilendirme yapıldı. Denizli için önem taşıyan projelerin mevcut durumu ve bu projeler kapsamında yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. 3 ayda bir toplanacak olan Sanayi Yönetişim Masası Danışma Kurulu'nun bir sonraki toplantısında görüşülecek olan gündem maddeleri ile toplantı tarihi ve yeri belirlendi. - DENİZLİ