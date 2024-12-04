Sandoz'tan Türkiye'ye 80 Milyon Dolar Yatırım

Ekonomi

Sandoz Türkiye Ülke Başkanı Cengiz Zaim, Türkiye'deki yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, "80 milyon dolarlık yatırımın büyük bir kısmını Gebze'deki üretim tesislerimizde kapasite artırımında yeni makine parkurları için kullanacağız." dedi.

Sandoz, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki yeni yatırımları için 80 milyon dolar tutarında sermaye artırımını duyurdu. Ekim 2023'ten bu yana yoluna bağımsız bir şirket olarak devam eden Sandoz, birinci yılını kutlarken hem küresel çapta hem de Türkiye'de yatırımlarına ve pazarda ürün tanıtımlarına devam ediyor.

70 yıla yakın süredir Türkiye'de faaliyet gösteren şirket, ilaç sektörünün gelişimine katkıda bulunarak ülke ekonomisine katma değer sağlarken, ülkedeki hastaların ilaçlara erişimini mümkün kılıyor.

?Şirketin büyük yatırımlarından biri olan Gebze Fabrikası, Sandoz'un dünyadaki önemli 18 tesisinden biri olmakla birlikte aynı zamanda en büyük 3 tesisi arasında yer alıyor. Gebze Fabrikası'nda Sandoz standartlarında üretilen ürünler İngiltere'den Kanada'ya kadar yaklaşık 60 ülkeye ihraç ediliyor. ?Yılda 10 milyar tablet üretim kapasitesine sahip Gebze Fabrikası'nın üretim kapasitesinin 15 milyar tablete çıkarılması hedefiyle çalışmalar devam ediyor.

?Sandoz, 2005'ten bu yana Türkiye'de ilaç ihracat şampiyonları arasında yer alıyor. 2023'te ihracatta bir sıra yükselerek ikincilik ödülünü kazanan şirket, geçen yıl 115 milyon dolarlık ihracat yaparak, ihracat miktarını yaklaşık 2 kat artırdı.

Küresel eşdeğer ve biyobenzer şirketi olma özelliğini taşıyan Sandoz, 22 binin üzerinde çalışanıyla 100'den fazla ülkede 400'den fazla eşdeğer ilaç ve mevcutta 11 biyobenzer ürünle faaliyet gösteriyor. Geliştirme aşamasında 25 biyobenzer ürün bulunuyor . Sandoz ilaçları, her yıl yaklaşık 800 milyondan fazla kişiye ulaşıyor ve dünya çapında yılda 400 milyar dolardan fazla olduğu öngörülen bir sosyal etki yaratıyor.

"Antibiyotik ve biyoteknoloji alanında Türkiye'de de üretim alanında yatırımlarımız devam ediyor"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sandoz Türkiye Ülke Başkanı Cengiz Zaim, Sandoz'un 1886'dan beri ilaç alanında faaliyet gösteren İsviçre menşeili halka açık bir firma olduğunu ve Türkiye'de de 70 yıldır ihracatçı, sanayici ve işveren olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Zaim, tüm dünyadaki hedeflerinin, ilaca ve tedaviye erişimi mümkün kılmak olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bunu küresel ölçekte yüzü aşkın ülkede yapmayı hedefleyen hem biyobenzer hem eşdeğer ilaçlarda bunun hedefini koymuş ve başarmış ilk ve tek firma. Bir benzeri de yok, dolayısıyla yarattığı istihdam ve sosyal etki önemli. Tüm dünyaya baktığımızda 800 milyon hastanın tedavisinin içerisinde değerli hekimlerimizle, diğer sağlık personeliyle birlikte salgın döneminde daha çok farkına vardığımız ilaç ve tedaviye erişimi sürdürülebilir şekilde devam etmesi için tüm dünyadaki yatırımlarımız ve Türkiye'deki yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Dünyada özellikle antibiyotik ve biyoteknoloji alanında Türkiye'de de üretim alanında yatırımlarımız devam ediyor."

İlaç üretimi için tedarikin önemine vurgu yapan Zaim, tedarik miktarının artırılması gerektiğini anlattı.

Zaim, "Artan taleple daha çok bağlantılı olarak, 80 milyon dolarlık yatırımın büyük bir kısmını Gebze'deki üretim tesislerimizde kapasite artırımında yeni makine parkurları için kullanacağız. Hedef olarak da şimdiye kadar kapsamadığımız Amerika pazarında üretim anlamıyla kapsıyoruz. Orada yerleşik faaliyetlerimiz var Sandoz olarak 100 ülkede olduğu gibi üretim üçüncü taraflarda ve başka tesislerde yapılıyor bu. Bu üretimi Türkiye'ye getirdiğimiz için ihracat miktarımızı artırmakla ilgili bu yatırımı yaptığımız için gururluyum." ifadelerini kullandı.