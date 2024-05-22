Şanlıurfa'da elle yapılan kimyon hasadı çiftçileri sevindirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Şanlıurfa'da elle yapılan kimyon hasadı çiftçileri sevindirdi

Şanlıurfa\'da elle yapılan kimyon hasadı çiftçileri sevindirdi

Türkiye'de kimyon üretiminin yüzde 30'unun karşılandığı Şanlıurfa'da, elle yapılan hasat çiftçileri sevindiriyor. Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, kimyon üretiminin Şanlıurfa'da 50 dekar alanda yapıldığını ve 3 bin 500 ton verim elde edildiğini belirtti. Bu yıl yağışların düzgün olmasıyla birlikte hububat ürünlerinde yüksek verim bekleniyor. Çiftçiler, kimyonun buğday ve arpaya göre daha iyi kar bıraktığını ifade etti.

22.05.2024 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de kimyon üretiminin yüzde 30'unun karşılandığı tarım kenti Şanlıurfa'da, elle yapılan hasat başladı. Yüksek verim çiftçisinin yüzünü güldürdü.

Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, hasat zamanı gelen ürünleri, tarlada yakından görmek için ziyaretlerine devam ediyor. Aksoy, Eyyübiye ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde Mehmet Türk'e ait 22 dekar alanda kimyon üretiminin yapıldığı tarlayı ziyaret etti. Hasadı yapılan ürünü inceleyen Aksoy, işçilerin elle yaptığı hasadı yerinde inceledi. Aksoy, kimyon üretiminin Şanlıurfa'da 50 dekar alan üzerinde yapıldığını ve 3 bin 500 ton verime elde ettiklerini aktardı. Aksoy, Şanlıurfa'nın kimyon üretiminde ise yüzde 30'luk paya sahip olduğunu söyledi. Tarım işçilerinin elle yaptığı kimyon hasadı, yüksek verimi sayesinde çiftçisinin güldürüyor. Bu yıl yağışlarının düzgün yağmasıyla hububat ürünlerinde yüksek verim elde edilmesi beklendiği bildirildi.

"Şanlıurfa'mızda 50 bin dekar alanda 3 bin 500 ton kimyon üretimi yapıyoruz"

Aksoy, hasat ziyareti sonrası açıklamasında, "Şimdi Şanlıurfa ilimizin Eyyübiye ilçesinin Sağlık Mahallesi'ndeyiz. Özellikle devletimizin Güneydoğu Anadolu Projesiyle (GAP) sulama alanlarını artırması ve bölgenin suya kavuşmasıyla iki ürün alıyoruz. Şu anda burada birinci ürün olarak ekilen kimyonun hasadındayız. Şanlıurfa'mızda yaklaşık 50 bin dekar alanda kimyon üretimi yapılıyor. Bu hasattan 3 bin 500 ton da kimyon elde ediyoruz. Kimyon hem gıda sanayinde hem kozmetik sanayinde hem de kimya sanayinde kullanılan bir üründür. Bizim için de Şanlıurfa için de bir katma değer üretiyor. Hem üreticilerimiz 2 ürün alarak alternatif ürün denemiş oluyorlar. Hem de tarlaları boş kalmamış oluyor. Özellikle bu yıl Şanlıurfa'mızda ve bölgede GAP bölgesinde yağışların çok düzgün gitmesi ile hem buğday verimimiz hem mercimek verimimiz hem de kimyon ve diğer ürünlerin verimi artmış oldu. Normalde biz dekara 100 kilogram 120 kilogram alıyorduk ama inşallah bu sene kimyonda da 150'yi zorlayacağız gibi görünüyor. Böyle bereketli bir yıl oldu. Çiftçimize de üreticimize de çalışan emekçi kardeşlerimize de inşallah hayırlı olur. Bereketli bir yıl olur. Türkiye'de üretilen kimyonun yüzde 30'unu biz üretiyoruz ve bununla da gurur duyuyoruz" dedi.

"Buğday ve arpaya göre kimyon iyi kar bırakıyor"

Yaşadığı mahallede ilk kez kimyon eken çiftçi Mehmet Türk, "Buğday ve arpaya göre daha iyi kar bırakıyor. Bundan sonra pamuk ve yer fıstığını da daha rahat ekebilirim. İnşallah bundan kar ederiz de ekimini sürdürürüm. Böylelikle bölgede alternatif ürünlerin ekimi sayesinde Şanlıurfa'dan dışarıya daha az mevsimlik tarım işçisi gitmiş olur" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Mehmet Aksoy, Şanlıurfa, Türkiye, kar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da elle yapılan kimyon hasadı çiftçileri sevindirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:32 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde Sırada doktor ve kuyumcular var Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
09:24 Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
01:00 52 sayfalık ’’Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği’’ yürürlüğe girdi Yetki Cumhurbaşkanı’nda 52 sayfalık ''Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'' yürürlüğe girdi! Yetki Cumhurbaşkanı'nda
23:08 ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a Senato’da “Gazze kasabı“ protestosu ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Senato'da "Gazze kasabı" protestosu
10:05 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyet için veda töreni düzenlendi İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyet için veda töreni düzenlendi
09:28 Erden Timur ve Okan Buruk’tan şampiyonluk mesajı Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı
09:02 Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi İsmail Kartal, Fenerbahçe’de kalacak Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi! İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kalacak
08:29 Ecem Erkek’ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show’a geri dönüyor Ecem Erkek'ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show'a geri dönüyor
08:00 Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın kızları dünyaya geldi Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları dünyaya geldi
02:25 Eski nişanlısını öldürüp kaçmıştı Kazara kendisini vurarak öldürdü Eski nişanlısını öldürüp kaçmıştı! Kazara kendisini vurarak öldürdü
23:43 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı
23:43 Herkes bu mücadeleye kilitlendi Konyaspor’dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama Herkes bu mücadeleye kilitlendi! Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama
23:35 Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant’ı tutuklama emri çıkması halinde tutuklayacak Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant'ı tutuklama emri çıkması halinde tutuklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 10:10:46. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da elle yapılan kimyon hasadı çiftçileri sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement