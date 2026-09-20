Artık kimse evinde yapamıyor! Kilogram fiyatı 500 TL oldu - Son Dakika
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Artık kimse evinde yapamıyor! Kilogram fiyatı 500 TL oldu

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Artık kimse evinde yapamıyor! Kilogram fiyatı 500 TL oldu
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Şanlıurfa'nın mutfağıyla özdeşleşen isotun fiyatı bu yıl yükseldi. Geçen yıl kilogramı 300 liradan satılan ev yapımı isot, bu sezon 500 liradan alıcı buluyor. Kırmızı biberin kilogram fiyatının 15-16 liradan 34-35 liraya çıkması, evde isot hazırlamak isteyenlerin sayısını azaltırken hazır isota olan talebi artırdı.

Şanlıurfa'da isot fiyatı bu yıl dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Kentin verimli topraklarında yetişen kırmızı biberler, hasadın ardından yoğun emekle işlenerek sofraların vazgeçilmez lezzeti isota dönüştürülüyor.

KIRMIZI BİBERİN FİYATI DA ARTTI

Şanlıurfa'da isot üretiminin temel hammaddesi olan kırmızı biberin fiyatı da geçen yıla göre önemli ölçüde yükseldi. Geçen yıl kilogramı 15-16 lira seviyesinde bulunan kırmızı biber, bu yıl 34-35 liradan satılıyor. Biber fiyatındaki artış, evde kendi isotu hazırlayan vatandaşların maliyetini de doğrudan etkiledi. Bu nedenle bazı tüketiciler, biber alıp uzun süren hazırlık sürecine girmek yerine hazır ev yapımı isot satın almaya yöneldi.

Artık kimse evinde yapamıyor! Kilogram fiyatı 500 TL oldu

EV YAPIMI İSOT 500 LİRAYA ÇIKTI

İsot satışı yapan esnaf Fevzettin Catın, bu yıl ürüne olan talebin arttığını söyledi. Catın, "Geçen yılla oranla bu yıl isota rağbet biraz daha arttı. Geçen yıl herkes evinde isotunu yapıyordu, çarşıdan almıyordu. Bu yıl biberin fiyatı biraz yüksek olduğu için kimse artık evde yapamıyor, gelip bizlerden alıyor" dedi. Ev yapımı isotun kilogramını 500 liradan sattıklarını belirten Catın, ürünün hazırlanma şekline ilişkin de bilgi verdi. Catın, "Biberlerimiz zeytinyağı ile yağlanmış, tuzu çok azdır. İçinde kesinlikle tohum yoktur ve bozulma da olmuyor" diye konuştu.

Artık kimse evinde yapamıyor! Kilogram fiyatı 500 TL oldu

ŞANLIURFA'DAN ALIP ALMANYA'YA GÖTÜRECEK

Şanlıurfa'yı ziyaret edenler de kentin baharatlarına ilgi gösteriyor. Almanya'dan kente gelen Ferit Aktürk, isot ve diğer baharatların lezzetini beğendiğini belirterek alışveriş yaptığını söyledi. Aktürk, "Buradan aldığımız isot ve diğer baharatların tadı gerçekten çok mükemmel. Fiyatta geçen yılla oranla çok büyük bir fark görmedim. Onun için poşetlerimizi doldurduk. Taşıyamayacağımız kadar çok aldık" ifadelerini kullandı. Aldığı ürünleri Almanya'ya götüreceğini belirten Aktürk, "Çiğ köfteyi gerçekten çok sevdiğimiz için baharatlarımızı, isotumuzu bir dahaki gelişimize yetecek kadar alıyoruz" dedi.

Artık kimse evinde yapamıyor! Kilogram fiyatı 500 TL oldu
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Artık kimse evinde yapamıyor! Kilogram fiyatı 500 TL oldu - Son Dakika
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