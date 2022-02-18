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Şanlıurfa'da tarım fuarı bereketi - Son Dakika

Şanlıurfa'da tarım fuarı bereketi

18.02.2022 09:33
Şanlıurfa'da tarım fuarı bereketi

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 'Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı' bölge çiftçisinin akınına uğradı.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 'Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı' bölge çiftçisinin akınına uğradı. Önceki gün Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Yardımcısı Metin Esen ve çok sayıda protokol mensuplarının açılış kurdelesini kestiği fuarda ziyaretçi sayısı 10 bini geçti.

Tarım, gıda ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren 85 şirketin 200'e yakın markasını sergilediği fuara Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Gaziantep gibi tarımsal üretimin yoğun gerçekleştirildiği çevre şehirlerin çiftçileri de yoğun ilgi gösterdi.

20 bin ziyaretçi bekleniyor

15 bin metrekarelik alanda traktörden tarım makinelerine, güneş enerjisi panellerinden tohuma, gübreden ilaca yüzlerce ürünün sergilendiği Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı, bugüne kadar bölgede düzenlenen en büyük organizasyonlardan biri oldu.

Fuarda, tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, sera teknolojileri, bitki besleme, gübreler, zirai ilaçlar, tarım, fide, fidan, bahçecilik, traktörler, biçerdöverler, tarım alet ve makineleri, canlı hayvan yetiştiriciliği, süt ve süt endüstrisi gibi sektörler bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Şanlıurfa Ticaret Borsası, Şanlıurfa Ziraat Odası, KOSGEB gibi kurumların desteğiyle gerçekleştirilen fuarın 19 Şubat Cumartesi gününe kadar 20 bin ziyaretçiye ulaşması bekleniyor.

Katılımcı da ziyaretçi de memnun

Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın organizasyonunu gerçekleştiren Gold Fuarcılık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Özkanlı, Şanlıurfa'nın özlediği fuara kavuştuğunu belirterek, "Yöre çiftçisi geçtiğimiz sezon başta pamukta olmak üzere verimli bir dönem geçirmişti. Moraller yüksek olduğu için fuardaki her ürün ilgi çekti. Örneğin sergilenen her traktör alıcısını buldu. Birçok firma taleplere cevap vermekte zorlandı. Ekim öncesi gerçekleştirdiğimiz bu fuarı önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek sürdüreceğiz. İlk olmasına rağmen fuarımıza yurtdışından firma katılımı sağlanmış olması bu organizasyonun gelecekte uluslararası boyuta taşınabileceğinin göstergesi. Destek olan tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

Şanlıurfa'da tarım fuarı bereketi
Şanlıurfa'da tarım fuarı bereketi
Şanlıurfa'da tarım fuarı bereketi

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Zeynel Abidin Beyazgül, Metin Esen, Şanlıurfa, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da tarım fuarı bereketi - Son Dakika Ekonomi


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