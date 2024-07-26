Şanlıurfa'da yerli karpuz hasadı başladı

Ekonomi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ova karpuzu olarak adlandırılan yerli karpuzun hasadına başlandı. Marketlerde kilosu 10 liraya kadar alıcı bulan karpuzun tarladaki fiyatının ise 2 lira civarında olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da yerli karpuzun hasadı başladı. Suruç ilçesinde ova karpuzu olarak adlandırılan yerli karpuzun kilosu tarlada 2 lira civarındayken marketlerde ise 10 liraya kadar çıkıyor.

Karpuz yetiştiricisi Müslüm Coşkun, 10 dönüm üzerinde deneme amaçlı karpuz ektiğini ve verimin çok yüksek olduğunu belirtti. Bu yıl umdukları fiyatları bulamadıklarını söyleyen Coşkun, "Verim çok güzel oldu ama fiyat umduğumuz gibi gitmedi. 10 dekarda ekim yaptım. Ortalama 50 bin lira masrafım oldu. Kabak aşısı olmasa bizim karpuzlar çok güzel. Hem iyi fiyata gider, müşteri de memnun kalır ama şu anda piyasada genelde kabak aşısı var. Biz en az kilosunu 7-8 lira olarak bekliyorduk ama şu anda kilosu 2-3 liraya gidiyor" dedi.

Tarlada güzel karpuzlar olduğunu söyleyen alıcı Mesut Ercan, "Marketlere göre fiyatı çok uygun. Güzel karpuzlar var. Kendimiz beğeniyoruz, kendimiz seçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin ise karpuzun Türkiye ekonomisindeki önemine dikkat çekti. Dünyadaki karpuz üretiminin yüzde 10'unun Türkiye'de gerçekleştiğini söyleyen Bilgin, içerisinde bulunan vitaminler açısından da önemli bir tüketim ürünü olduğunu dile getirdi. Karpuzda kalori ve yağ oranının düşük olduğunu söyleyen Bilgin, diyet yapan insanların rahatlıkla tüketebileceğini ifade etti. - ŞANLIURFA