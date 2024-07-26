Şanlıurfa'da yerli karpuzun hasadına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Şanlıurfa'da yerli karpuzun hasadına başlandı

Geniş Video İzle

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ova karpuzu olarak adlandırılan yerli karpuzun hasadı başladı. Tarlada 2 lira civarında olan karpuzun marketlerdeki fiyatı ise 10 liraya kadar çıkıyor. Karpuz yetiştiricileri, bu yıl umdukları fiyatları bulamadıklarını belirtti. Ziraat Mühendisi ise karpuzun Türkiye ekonomisindeki önemine dikkat çekti ve karpuzun düşük kalori ve yağ oranıyla diyet yapanlar için uygun bir tüketim ürünü olduğunu ifade etti.

26.07.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da yerli karpuzun hasadına başlandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ova karpuzu olarak adlandırılan yerli, karpuzun hasadına başlandı. Marketlerde kilosu 10 liraya kadar alıcı bulan karpuzun tarladaki fiyatının ise 2 lira civarında olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da yerli karpuzun hasadı başladı. Suruç ilçesinde ova karpuzu olarak adlandırılan yerli karpuzun kilosu tarlada 2 lira civarındayken marketlerde ise 10 liraya kadar çıkıyor.

Karpuz yetiştiricisi Müslüm Coşkun, 10 dönüm üzerinde deneme amaçlı karpuz ektiğini ve verimin çok yüksek olduğunu belirtti. Bu yıl umdukları fiyatları bulamadıklarını söyleyen Coşkun, "Verim çok güzel oldu ama fiyat umduğumuz gibi gitmedi. 10 dekarda ekim yaptım. Ortalama 50 bin lira masrafım oldu. Kabak aşısı olmasa bizim karpuzlar çok güzel. Hem iyi fiyata gider, müşteri de memnun kalır ama şu anda piyasada genelde kabak aşısı var. Biz en az kilosunu 7-8 lira olarak bekliyorduk ama şu anda kilosu 2-3 liraya gidiyor" dedi.

Tarlada güzel karpuzlar olduğunu söyleyen alıcı Mesut Ercan, "Marketlere göre fiyatı çok uygun. Güzel karpuzlar var. Kendimiz beğeniyoruz, kendimiz seçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin ise karpuzun Türkiye ekonomisindeki önemine dikkat çekti. Dünyadaki karpuz üretiminin yüzde 10'unun Türkiye'de gerçekleştiğini söyleyen Bilgin, içerisinde bulunan vitaminler açısından da önemli bir tüketim ürünü olduğunu dile getirdi. Karpuzda kalori ve yağ oranının düşük olduğunu söyleyen Bilgin, diyet yapan insanların rahatlıkla tüketebileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Türkiye, Suruç, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da yerli karpuzun hasadına başlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
15:06 CHP’ye geçen belediyelerin kalem kalem borçları CHP'ye geçen belediyelerin kalem kalem borçları
14:32 Bazı il ve ilçeleri sayıp ’Sizden nefret ediyorum’ diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu Bazı il ve ilçeleri sayıp 'Sizden nefret ediyorum' diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu
14:03 Ağır işkence ölüm getirdi İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
15:42 Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı
15:35 Okan Buruk’tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor Okan Buruk'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor
15:09 Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket! Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi
14:55 Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 17:42:23. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yerli karpuzun hasadına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement