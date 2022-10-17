Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 39,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,80
|14,80
|Nohut
|Kg
|9,15
|9,15
|Ayçiçeği
|Kg
|10,22
|11,50
|Buğday
|Kg
|7,80
|8,55
|Mısır
|Kg
|6,25
|6,25
|Kütlü pamuk
|Kg
|12,00
|21,65
|Preseli pamuk
|Kg
|37,00
|39,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|5,00
|5,00
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