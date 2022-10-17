Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 39,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

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