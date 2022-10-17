Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa Ticaret Borsası

17.10.2022 13:06
Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa ekonomi haberi: Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 39,50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 39,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,80

14,80
NohutKg9,15

9,15
AyçiçeğiKg10,22

11,50
BuğdayKg7,80

8,55
MısırKg6,25

6,25
Kütlü pamukKg12,00

21,65
Preseli pamukKg37,00

39,50
Yağlık çiğitKg5,00

5,00

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika
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