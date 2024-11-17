Sarıgöl\'de Bağ Budama Ücretleri Açıklandı

Ekonomi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağ budama ücretleri açıklandı. Yapılan açıklamada bağ budama işçi fiyatının 50 TL'si dayıbaşına olmak üzere 1050 TL olduğu bildirildi.

Sarıgöl Ziraat Odası bağ budama işçi ücretlerini açıkladı. Ziraat Odası tarafından yapılan açıklamada üzüm bağ budama işçi ücretinin bin lira ve 50 lira da dayıbaşına olmak üzere 1050 TL olarak belirlendiği bildirildi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl'de 2024 yılında başlayan bağ budama işleri yoğunluk kazandı. Ziraat Odası olarak budak işçi fiyatını bin TL ve ek olarak dayıbaşına da 50 TL olmak üzere 1050 lira olarak belirledik." dedi.

Ülgen, ilçede 113 bin dekarlık alanda bağcılık yapıldığını ve budak işlerinin mart sonuna kadar devam ettiğini de sözlerine ekledi. - MANİSA